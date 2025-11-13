Левченко поделилась опытом выхода из депрессии

Юлия Левченко на Всеукраинской конференции по спортивному маркетингу. Фото: instagram.com/levchenkou/

В рамках Всеукраинской конференции по спортивному маркетингу выступили известные украинские атлеты. Участница Олимпийских игр Юлия Левченко поделилась историей из собственного опыта.

Украинская спортсменка рассказала, как справилась с депрессией, сообщает портал Новини.LIVE.

Практически весь 2024 год получился тяжелым для одной из лучших легкоатлеток Украины Юлии Левченко. Спортсменка призналась, что пережила депрессию, что оказало влияние и на ее карьеру. Однако девушка сумела справиться с проблемами благодаря востребованности в профессии, помощи близких людей и рекламным контрактам.

Юлия Левченко отвечает на вопросы. Фото: instagram.com/levchenkou/

Как Левченко сумела вернуться к нормальной жизни

По словам легкоатлетки, она сумела справиться с кризисным состоянием благодаря собственному настрою и помощи близких, которые вместе с ней разделили тяжелую ношу и помогли снова ощутить радость жизни. Левченко считает, что в таких вопросах многое решает внутренний настрой.

"Необходимо дать себе время и по возможности окружить людьми, которые готовы поддержать. Также важно верить в себя, да и в любую силу, это может помочь. Кто-то верит в Бога, кто-то в силу Вселенной. Бывают ситуации, при которых нам необходимо полагаться на что-то, что сильнее нас", — рассказала Левченко.

Спортсменка посоветовала найти что-то, что будет наполнять изнутри и вдохновлять. Это может быть медитация или просто общение с другими людьми.

