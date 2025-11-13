Видео
Главная Спорт Левченко рассказала о тяжелом периоде в жизни и карьере

Левченко рассказала о тяжелом периоде в жизни и карьере

Дата публикации 13 ноября 2025 08:31
обновлено: 08:31
Левченко поделилась опытом выхода из депрессии
Юлия Левченко на Всеукраинской конференции по спортивному маркетингу. Фото: instagram.com/levchenkou/

В рамках Всеукраинской конференции по спортивному маркетингу выступили известные украинские атлеты. Участница Олимпийских игр Юлия Левченко поделилась историей из собственного опыта. 

Украинская спортсменка рассказала, как справилась с депрессией, сообщает портал Новини.LIVE

Читайте также:

Практически весь 2024 год получился тяжелым для одной из лучших легкоатлеток Украины Юлии Левченко. Спортсменка призналась, что пережила депрессию, что оказало влияние и на ее карьеру. Однако девушка сумела справиться с проблемами благодаря востребованности в профессии, помощи близких людей и рекламным контрактам. 

Юлия Левченко
Юлия Левченко отвечает на вопросы. Фото: instagram.com/levchenkou/

Как Левченко сумела вернуться к нормальной жизни

По словам легкоатлетки, она сумела справиться с кризисным состоянием благодаря собственному настрою и помощи близких, которые вместе с ней разделили тяжелую ношу и помогли снова ощутить радость жизни. Левченко считает, что в таких вопросах многое решает внутренний настрой. 

"Необходимо дать себе время и по возможности окружить людьми, которые готовы поддержать. Также важно верить в себя, да и в любую силу, это может помочь. Кто-то верит в Бога, кто-то в силу Вселенной. Бывают ситуации, при которых нам необходимо полагаться на что-то, что сильнее нас", — рассказала Левченко.

Спортсменка посоветовала найти что-то, что будет наполнять изнутри и вдохновлять. Это может быть медитация или просто общение с другими людьми. 

Напомним, сборная Украины уверенно обыграла сверстников из Франции, забив в ворота соперника три гола. 

А бывший противник Александра Усика Энтони Джошуа готов провести бой с популярным блогером Джейком Полом. 

спорт Юлия Левченко Легкая атлетика прыжки в высоту
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
