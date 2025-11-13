Видео
Джошуа близок к бою против Джейка Пола

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 07:10
обновлено: 05:16
Джошуа может провести бой против Джейка Пола в декабре
Энтони Джошуа. Фото: instagram.com/anthonyjoshua

В мировом боксе готовится мощное возвращение в бокс экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа. Британец может встретиться в бою против американского влогера и боксера Джейка Пола.

О возможном бое Джейка Пола и Джошуа сообщил инсайдер Майк Коппинджер из The Ring.

Джейк Пол
Джейк Пол. Фото: instagram.com/jakepaul

Джошуа будет драться с Полом

Бывший чемпион мира и американский блогер готовятся подписать соглашение о проведении поединка, который планируется показать на платформе Netflix в декабре в Майами.

Изначально 28-летний Пол должен был встретиться с Джервонтой Дэвисом 14 ноября, однако тот был исключен из файт-карда после обвинений в домашнем насилии над бывшей девушкой.

В качестве потенциальных соперников рассматривались Райан Гарсия и Теренс Кроуфорд, однако в конце концов было принято решение остановиться на кандидатуре Джошуа.

Сейчас согласовываются детали боя, включая формат - будет ли это официальный профессиональный поединок, или выставочный.

бокс Энтони Джошуа супертяжелый вес профессиональный бокс Джейк Пол
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
