Джошуа может провести бой против Джейка Пола в декабре

Джошуа близок к бою против Джейка Пола
В мировом боксе готовится мощное возвращение в бокс экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа. Британец может встретиться в бою против американского влогера и боксера Джейка Пола.
О возможном бое Джейка Пола и Джошуа сообщил инсайдер Майк Коппинджер из The Ring.
Джошуа будет драться с Полом
Бывший чемпион мира и американский блогер готовятся подписать соглашение о проведении поединка, который планируется показать на платформе Netflix в декабре в Майами.
Изначально 28-летний Пол должен был встретиться с Джервонтой Дэвисом 14 ноября, однако тот был исключен из файт-карда после обвинений в домашнем насилии над бывшей девушкой.
В качестве потенциальных соперников рассматривались Райан Гарсия и Теренс Кроуфорд, однако в конце концов было принято решение остановиться на кандидатуре Джошуа.
Сейчас согласовываются детали боя, включая формат - будет ли это официальный профессиональный поединок, или выставочный.
