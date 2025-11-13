Відео
Відео

Джошуа близький до бою проти Джейка Пола

Дата публікації: 13 листопада 2025 07:10
Оновлено: 05:16
Джошуа може провести бій проти Джейка Пола в грудні
Ентоні Джошуа. Фото: instagram.com/anthonyjoshua

У світовому боксі готується потужне повернення в бокс ексчемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа. Британець може зустрітися в бою проти американського влогера та боксера Джейка Пола.

Про можливий бій Джейка Пола та Джошуа повідомив інсайдер Майк Коппінджер з The Ring.

Джейк Пол. Фото: instagram.com/jakepaul

Джошуа битиметься з Полом

Колишній чемпіон світу та американський блогер готуються підписати угоду про проведення поєдинку, який планується показати на платформі Netflix у грудні в Маямі.

Спочатку 28-річний Пол мав зустрітися з Джервонтою Девісом 14 листопада, однак той був виключений із файт-карда після звинувачень у домашньому насильстві над колишньою дівчиною.

Як потенційні суперники розглядалися Раян Гарсія та Теренс Кроуфорд, проте врешті-решт було ухвалено рішення зупинитися на кандидатурі Джошуа.

Наразі узгоджуються деталі бою, включно з форматом — чи буде це офіційний професійний поєдинок, чи виставковий.

Нагадаємо, раніше збірна України обіграла Францію, забивши в її ворота три м'ячі.

Сергій Ребров раніше розповів про втрати збірної України перед матчем з Францією.

бокс Ентоні Джошуа суперважка вага професійний бокс Джейк Пол
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
