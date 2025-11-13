Джошуа може провести бій проти Джейка Пола в грудні

Джошуа близький до бою проти Джейка Пола
У світовому боксі готується потужне повернення в бокс ексчемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа. Британець може зустрітися в бою проти американського влогера та боксера Джейка Пола.
Про можливий бій Джейка Пола та Джошуа повідомив інсайдер Майк Коппінджер з The Ring.
Джошуа битиметься з Полом
Колишній чемпіон світу та американський блогер готуються підписати угоду про проведення поєдинку, який планується показати на платформі Netflix у грудні в Маямі.
Спочатку 28-річний Пол мав зустрітися з Джервонтою Девісом 14 листопада, однак той був виключений із файт-карда після звинувачень у домашньому насильстві над колишньою дівчиною.
Як потенційні суперники розглядалися Раян Гарсія та Теренс Кроуфорд, проте врешті-решт було ухвалено рішення зупинитися на кандидатурі Джошуа.
Наразі узгоджуються деталі бою, включно з форматом — чи буде це офіційний професійний поєдинок, чи виставковий.
