Левченко поділилася досвідом виходу з депресії

У рамках Всеукраїнської конференції зі спортивного маркетингу виступили відомі українські атлети. Учасниця Олімпійських ігор Юлія Левченко поділилася історією з власного досвіду.
Українська спортсменка розповіла, як впоралася з депресією, повідомляє портал Новини.LIVE.
Практично весь 2024 рік вийшов важким для однієї з найкращих легкоатлеток України Юлії Левченко. Спортсменка зізналася, що пережила депресію, що вплинуло і на її кар'єру. Однак дівчина зуміла впоратися з проблемами завдяки затребуваності в професії, допомозі близьких людей та рекламним контрактам.
Як Левченко зуміла повернутися до нормального життя
За словами легкоатлетки, вона зуміла впоратися з кризовим станом завдяки власному настрою та допомозі близьких, які разом із нею розділили важку ношу та допомогли знову відчути радість життя. Левченко вважає, що в таких питаннях багато що вирішує внутрішній настрій.
"Необхідно дати собі час і за можливості оточити людьми, які готові підтримати. Також важливо вірити в себе, та й у будь-яку силу, це може допомогти. Хтось вірить у Бога, хтось у силу Всесвіту. Бувають ситуації, за яких нам необхідно покладатися на щось, що сильніше за нас", — розповіла Левченко.
Спортсменка порадила знайти щось, що наповнюватиме зсередини та надихатиме. Це може бути медитація або просто спілкування з іншими людьми.
