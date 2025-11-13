Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Левченко розповіла про важкий період у житті та кар'єрі

Левченко розповіла про важкий період у житті та кар'єрі

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 08:31
Оновлено: 08:31
Левченко поділилася досвідом виходу з депресії
Юлія Левченко на Всеукраїнській конференції зі спортивного маркетингу. Фото: instagram.com/levchenkou/

У рамках Всеукраїнської конференції зі спортивного маркетингу виступили відомі українські атлети. Учасниця Олімпійських ігор Юлія Левченко поділилася історією з власного досвіду.

Українська спортсменка розповіла, як впоралася з депресією, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Практично весь 2024 рік вийшов важким для однієї з найкращих легкоатлеток України Юлії Левченко. Спортсменка зізналася, що пережила депресію, що вплинуло і на її кар'єру. Однак дівчина зуміла впоратися з проблемами завдяки затребуваності в професії, допомозі близьких людей та рекламним контрактам.

Юлия Левченко
Юлія Левченко відповідає на запитання. Фото: instagram.com/levchenkou/

Як Левченко зуміла повернутися до нормального життя

За словами легкоатлетки, вона зуміла впоратися з кризовим станом завдяки власному настрою та допомозі близьких, які разом із нею розділили важку ношу та допомогли знову відчути радість життя. Левченко вважає, що в таких питаннях багато що вирішує внутрішній настрій.

"Необхідно дати собі час і за можливості оточити людьми, які готові підтримати. Також важливо вірити в себе, та й у будь-яку силу, це може допомогти. Хтось вірить у Бога, хтось у силу Всесвіту. Бувають ситуації, за яких нам необхідно покладатися на щось, що сильніше за нас", — розповіла Левченко.

Спортсменка порадила знайти щось, що наповнюватиме зсередини та надихатиме. Це може бути медитація або просто спілкування з іншими людьми.

Нагадаємо, збірна України впевнено обіграла однолітків із Франції, забивши у ворота суперника три голи.

А колишній противник Олександра Усика Ентоні Джошуа готовий провести бій із популярним блогером Джейком Полом.

спорт Юлія Левченко Легка атлетика стрибки у висоту
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації