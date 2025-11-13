Левченко поділилася досвідом виходу з депресії

Юлія Левченко на Всеукраїнській конференції зі спортивного маркетингу. Фото: instagram.com/levchenkou/

У рамках Всеукраїнської конференції зі спортивного маркетингу виступили відомі українські атлети. Учасниця Олімпійських ігор Юлія Левченко поділилася історією з власного досвіду.

Українська спортсменка розповіла, як впоралася з депресією, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Практично весь 2024 рік вийшов важким для однієї з найкращих легкоатлеток України Юлії Левченко. Спортсменка зізналася, що пережила депресію, що вплинуло і на її кар'єру. Однак дівчина зуміла впоратися з проблемами завдяки затребуваності в професії, допомозі близьких людей та рекламним контрактам.

Юлія Левченко відповідає на запитання. Фото: instagram.com/levchenkou/

Як Левченко зуміла повернутися до нормального життя

За словами легкоатлетки, вона зуміла впоратися з кризовим станом завдяки власному настрою та допомозі близьких, які разом із нею розділили важку ношу та допомогли знову відчути радість життя. Левченко вважає, що в таких питаннях багато що вирішує внутрішній настрій.

"Необхідно дати собі час і за можливості оточити людьми, які готові підтримати. Також важливо вірити в себе, та й у будь-яку силу, це може допомогти. Хтось вірить у Бога, хтось у силу Всесвіту. Бувають ситуації, за яких нам необхідно покладатися на щось, що сильніше за нас", — розповіла Левченко.

Спортсменка порадила знайти щось, що наповнюватиме зсередини та надихатиме. Це може бути медитація або просто спілкування з іншими людьми.

Нагадаємо, збірна України впевнено обіграла однолітків із Франції, забивши у ворота суперника три голи.

А колишній противник Олександра Усика Ентоні Джошуа готовий провести бій із популярним блогером Джейком Полом.