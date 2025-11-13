Защитник Барселоны Кунде женился на украинской модели

Юлиана Ясимова. Фото: instagram.com/yulianadementyeva

Защитник каталонской "Барселоны" и сборной Франции Жюль Кунде оставляет свою личную жизнь без внимания. Он держит в тайне свои отношения.

Однако, портал Lattaquant сообщил, что Кунде с 2021 года встречается с украинской моделью Юлианой Ясимовой.

Жюль Кунде. Фото: Reuters

Кунде мог жениться

По информации источников, пара познакомилась на одном из показов во время недели моды, после чего начала встречаться, избегая публичности.

Юлиана Ясимова. Фото: instagram.com/yulianadementyeva

Источники также распространяли слухи, что у француза и украинки прошла тайная свадьба, но официального подтверждения нет.

Юлиана Ясимова, которая в соцсетях подписана как Юлиана Дементьева, родилась в Киеве и является одной из самых успешных моделей Украины.

Девушка сотрудничает с ведущими мировыми брендами, участвует в престижных показах. В Instagram у модели 89,2 тысячи фолловеров.

