Защитник Барселоны Кунде женился на украинской модели

Звезда сборной Франции мог тайно жениться на украинке
Защитник каталонской "Барселоны" и сборной Франции Жюль Кунде оставляет свою личную жизнь без внимания. Он держит в тайне свои отношения.
Однако, портал Lattaquant сообщил, что Кунде с 2021 года встречается с украинской моделью Юлианой Ясимовой.
Кунде мог жениться
С 2021 года продолжаются слухи об отношениях Кунде с украинской моделью Юлианой Ясимовой.
По информации источников, пара познакомилась на одном из показов во время недели моды, после чего начала встречаться, избегая публичности.
Источники также распространяли слухи, что у француза и украинки прошла тайная свадьба, но официального подтверждения нет.
Юлиана Ясимова, которая в соцсетях подписана как Юлиана Дементьева, родилась в Киеве и является одной из самых успешных моделей Украины.
Девушка сотрудничает с ведущими мировыми брендами, участвует в престижных показах. В Instagram у модели 89,2 тысячи фолловеров.
