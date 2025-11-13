Видео
Главная Спорт Звезда сборной Франции мог тайно жениться на украинке

Звезда сборной Франции мог тайно жениться на украинке

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 08:01
обновлено: 07:58
Защитник Барселоны Кунде женился на украинской модели
Юлиана Ясимова. Фото: instagram.com/yulianadementyeva

Защитник каталонской "Барселоны" и сборной Франции Жюль Кунде оставляет свою личную жизнь без внимания. Он держит в тайне свои отношения.

Однако, портал Lattaquant сообщил, что Кунде с 2021 года встречается с украинской моделью Юлианой Ясимовой.

Читайте также:
Жуль Кунде
Жюль Кунде. Фото: Reuters

Кунде мог жениться

С 2021 года продолжаются слухи об отношениях Кунде с украинской моделью Юлианой Ясимовой.

По информации источников, пара познакомилась на одном из показов во время недели моды, после чего начала встречаться, избегая публичности.

Юлиана Ясимова
Юлиана Ясимова. Фото: instagram.com/yulianadementyeva

Источники также распространяли слухи, что у француза и украинки прошла тайная свадьба, но официального подтверждения нет.

Юлиана Ясимова, которая в соцсетях подписана как Юлиана Дементьева, родилась в Киеве и является одной из самых успешных моделей Украины.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Девушка сотрудничает с ведущими мировыми брендами, участвует в престижных показах. В Instagram у модели 89,2 тысячи фолловеров.

Напомним, экс-футболист сборной Украины обратился к Сергею Реброву относительно игры против Франции.

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко рассказал чем занимается.

футбол Барселона модель Сборная Франции по футболу жены футболистов Жюль Кунде
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
