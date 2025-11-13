Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Зірка збірної Франції міг таємно одружитись з українкою

Зірка збірної Франції міг таємно одружитись з українкою

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 08:01
Оновлено: 07:58
Захисник Барселони Кунде одружився з українською моделлю
Юліана Ясімова. Фото: instagram.com/yulianadementyeva

Захисник каталонської "Барселони" та збірної Франції Жюль Кунде залишає своє особисте життя поза увагою. Він тримає в таємниці свої стосунки.

Однак, портал Lattaquant повідомив, що Кунде з 2021 року зустрічається з українською моделлю Юліаною Ясімовою.

Реклама
Читайте також:
Жуль Кунде
Жуль Кунде. Фото: Reuters

Кунде міг одружитися

З 2021 року тривають чутки про стосунки Кунде з українською моделлю Юліаною Ясімовою.

За інформацією джерел, пара познайомилася на одному з показів під час тижня моди, після чого почала зустрічатися, уникаючи публічності.

Юлиана Ясимова
Юліана Ясімова. Фото: instagram.com/yulianadementyeva

Джерела також розповсюджували чутки, що у француза та українки пройшло таємне весілля, але офіційного підтвердження немає.

Юліана Ясімова, яка в соцмережах підписана як Юліана Дементьєва, народилася у Києві та є однією з найуспішніших моделей України.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дівчина співпрацює з провідними світовими брендами, бере участь у престижних показах. В Instagram у моделі 89,2 тисячі фоловерів.

Нагадаємо, ексфутболіст збірної України звернувся до Сергія Реброва щодо гри проти Франції.

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко розповів чим займається

футбол Барселона модель Збірна Франції з футболу дружини футболістів Жюль Кунде
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації