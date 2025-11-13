Захисник Барселони Кунде одружився з українською моделлю

Зірка збірної Франції міг таємно одружитись з українкою
Захисник каталонської "Барселони" та збірної Франції Жюль Кунде залишає своє особисте життя поза увагою. Він тримає в таємниці свої стосунки.
Однак, портал Lattaquant повідомив, що Кунде з 2021 року зустрічається з українською моделлю Юліаною Ясімовою.
Кунде міг одружитися
З 2021 року тривають чутки про стосунки Кунде з українською моделлю Юліаною Ясімовою.
За інформацією джерел, пара познайомилася на одному з показів під час тижня моди, після чого почала зустрічатися, уникаючи публічності.
Джерела також розповсюджували чутки, що у француза та українки пройшло таємне весілля, але офіційного підтвердження немає.
Юліана Ясімова, яка в соцмережах підписана як Юліана Дементьєва, народилася у Києві та є однією з найуспішніших моделей України.
Дівчина співпрацює з провідними світовими брендами, бере участь у престижних показах. В Instagram у моделі 89,2 тисячі фоловерів.
