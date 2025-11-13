Захисник Барселони Кунде одружився з українською моделлю

Юліана Ясімова. Фото: instagram.com/yulianadementyeva

Захисник каталонської "Барселони" та збірної Франції Жюль Кунде залишає своє особисте життя поза увагою. Він тримає в таємниці свої стосунки.

Однак, портал Lattaquant повідомив, що Кунде з 2021 року зустрічається з українською моделлю Юліаною Ясімовою.

Реклама

Читайте також:

Жуль Кунде. Фото: Reuters

Кунде міг одружитися

З 2021 року тривають чутки про стосунки Кунде з українською моделлю Юліаною Ясімовою.

За інформацією джерел, пара познайомилася на одному з показів під час тижня моди, після чого почала зустрічатися, уникаючи публічності.

Юліана Ясімова. Фото: instagram.com/yulianadementyeva

Джерела також розповсюджували чутки, що у француза та українки пройшло таємне весілля, але офіційного підтвердження немає.

Юліана Ясімова, яка в соцмережах підписана як Юліана Дементьєва, народилася у Києві та є однією з найуспішніших моделей України.

Дівчина співпрацює з провідними світовими брендами, бере участь у престижних показах. В Instagram у моделі 89,2 тисячі фоловерів.

Нагадаємо, ексфутболіст збірної України звернувся до Сергія Реброва щодо гри проти Франції.

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко розповів чим займається