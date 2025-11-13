Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Леоненко попередив Реброва про небезпеку через збірну України

Леоненко попередив Реброва про небезпеку через збірну України

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 09:15
Оновлено: 09:13
Леоненко звернувся до Реброва з проханням перед матчами збірної України
Гравці збірної України напередодні матчу. Фото: instagram.com/uafukraine/

Збірна України готується до матчу проти Франції в рамках відбору на Кубок Світу. Віктор Леоненко пояснив, хто з гравців "синьо-жовтих" здатний принести команді перемогу.

За словами колишнього форварда, перед тренерським штабом України стоїть важлива дилема, повідомляє BLIK.

Реклама
Читайте також:

Віктор Леоненко не сумнівається в тому, що за будь-якого розкладу в матчі з Францією вирішальним поєдинком для команди Сергія Реброва стане протистояння з Ісландією. Колишній форвард сумнівається, що "синьо-жовті" зуміють обіграти підопічних Дідьє Дешама. Він заявив, що "навіть деякі французькі вболівальники цікавіші за наших футболістів".

Илья Забарный
Ілля Забарний під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Про що важливо пам'ятати Реброву

Леоненко вважає, що в останніх матчах збірна України вигравала випадково, оскільки добре проводила тільки один тайм за поєдинок. Експерт сподівається лише на дальні удари у виконанні Руслана Маліновського, які можуть принести "синьо-жовтим" перемогу.

Виталий Миколенко
Віталій Миколенко на фотосесії. Фото: instagram.com/uafukraine/

На думку колишнього футболіста, навіть у разі вдалого результату в матчі з Францією, доля другого місця в групі вирішиться в поєдинку з Ісландією. І це ставить певну проблему перед Сергієм Ребровим.

"Перемога може створити проблеми для Реброва, бо тоді футболісти вийдуть на Ісландію з коронами та шашками на білих конях. Головний матч буде не в четвер, а в неділю", — заявив Леоненко.

Нагадаємо, раніше збірна України розгромила Францію, подавши приклад команді Сергія Реброва.

Тим часом стало відомо, що відомий французький футболіст виявився одружений з українською моделлю.

А легкоатлетка Юлія Левченко відверто розповіла про те, що їй допомогло впоратися з депресією.

спорт футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров ЧС-2026 з футболу Віктор Леоненко
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації