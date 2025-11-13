Леоненко звернувся до Реброва з проханням перед матчами збірної України

Гравці збірної України напередодні матчу. Фото: instagram.com/uafukraine/

Збірна України готується до матчу проти Франції в рамках відбору на Кубок Світу. Віктор Леоненко пояснив, хто з гравців "синьо-жовтих" здатний принести команді перемогу.

За словами колишнього форварда, перед тренерським штабом України стоїть важлива дилема, повідомляє BLIK.

Віктор Леоненко не сумнівається в тому, що за будь-якого розкладу в матчі з Францією вирішальним поєдинком для команди Сергія Реброва стане протистояння з Ісландією. Колишній форвард сумнівається, що "синьо-жовті" зуміють обіграти підопічних Дідьє Дешама. Він заявив, що "навіть деякі французькі вболівальники цікавіші за наших футболістів".

Ілля Забарний під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Про що важливо пам'ятати Реброву

Леоненко вважає, що в останніх матчах збірна України вигравала випадково, оскільки добре проводила тільки один тайм за поєдинок. Експерт сподівається лише на дальні удари у виконанні Руслана Маліновського, які можуть принести "синьо-жовтим" перемогу.

Віталій Миколенко на фотосесії. Фото: instagram.com/uafukraine/

На думку колишнього футболіста, навіть у разі вдалого результату в матчі з Францією, доля другого місця в групі вирішиться в поєдинку з Ісландією. І це ставить певну проблему перед Сергієм Ребровим.

"Перемога може створити проблеми для Реброва, бо тоді футболісти вийдуть на Ісландію з коронами та шашками на білих конях. Головний матч буде не в четвер, а в неділю", — заявив Леоненко.

