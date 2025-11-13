Відео
Головна Спорт Збірна України несподівано втратила лідера перед грою з Францією

Збірна України несподівано втратила лідера перед грою з Францією

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 11:22
Оновлено: 11:21
Ребров втратив одразу двох лідерів збірної України
Гравці збірної України перед матчем. Фото: УНІАН

Кадрові проблеми збірної України продовжують накопичуватися. Стало відомо, що з Францією їй не допоможуть ще два основні гравці.

Йдеться про захисника і хавбека, які останнім часом набрали хорошу форму, повідомляє портал Новини.LIVE.

Українська Асоціація футболу опублікувала офіційну заявку гравців, які можуть вийти на поле 13 листопада в матчі проти Франції. У ній виявилося 23 футболісти, проте цей список не можна назвати оптимальним вибором.

Николай Матвиенко
Микола Матвієнко (праворуч) під час матчу. Фото: УНІАН

Хто не зіграє за збірну України

Найважливіший поєдинок відбору на Кубок Світу пропустять одразу два важливих для команди Сергія Реброва гравці. Захисник Микола Матвієнко точно не вийде на поле цього вечора. Те ж саме стосується і хавбека "Дженоа" Руслана Маліновського.

Руслан Малиновский
Руслан Маліновський (ліворуч) працює в обороні. Фото: УНІАН

У жовтневих матчах за збірну України представник італійської Серії А виступив феноменально, ставши лідером "синьо-жовтих" на полі. Він забив три голи та зробив дві результативні передачі. Відсутність Руслана може негативно вплинути на атакувальний потенціал збірної України.

Сборная Украины
Заявка збірної України на матч із Францією. Фото: УАФ

Про травми гравців національної команди не повідомлялося. Не виключено, що Сергій Ребров вирішив приберегти їх на матч з Ісландією 16 листопада, який може стати ключовим у боротьбі за друге місце у квартеті.

Нагадаємо, раніше збірна України з футзалу впевнено обіграла Францію, продемонструвавши приклад команді Сергія Реброва.

Віктор Леоненко застеріг тренерський штаб "синьо-жовтих" від небезпечної помилки перед грою з французами.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
