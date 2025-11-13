Видео
Видео

Известна причина, почему Ребров отказался от Малиновского

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 13:41
обновлено: 13:40
Сборная Украины может потерять 8 игроков на матч с Исландией
Руслан Малиновский во время выоа на поле. Фото: instagram.com/uafukraine/

Сборная Украины опережает Исландию на три очка перед оставшимися двумя турами отбора на Кубок Мира. Однако силы соперников могут оказаться не равны во время очного противостояния. 

Главный тренер "сине-желтых" не включил сразу двух игроков на игру с Францией, сообщает портал Новини.LIVE

В заявке сборной Украины на матч с "трехцветными" не оказалось защитника Николая Матвиенко и полузащитника Руслана Малиновского, который забил три гола за национальную команду в двух последних поединках. На первый взгляд, это решение Сергея Реброва может показаться удивительным, но у него есть объяснение. 

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский в игре. Фото: instagram.com/uafukraine/

Опасность для сборной Украины 

И Малиновский, и Матвиенко имеют в пассиве желтые карточки. Это означает, что в случае получения предупреждения в поединке с Францией они автоматически пропустили бы матч с Исландией, который станет решающим в борьбе за второе место в квартете. 

Помимо этих двух футболистов, сразу шесть игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации по аналогичной причине. Это Ефим Конопля, Виталий Миколенко, Богдан Михайличенко, Иван Калюжный, Николай Шапаренко и Олег Очеретько. Однако эти исполнители оказались в заявке на матч с Францией. 

Напомним, бывший футболист сборной Украины Михаил Мудрик может избежать длительной дисквалификации. 

Накануне другая сборная Украины показала пример, как надо играть против французов. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Руслан Малиновский Николай Матвиенко ЧМ-2026 по футболу
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
