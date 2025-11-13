Сборная Украины может потерять 8 игроков на матч с Исландией

Руслан Малиновский во время выоа на поле. Фото: instagram.com/uafukraine/

Сборная Украины опережает Исландию на три очка перед оставшимися двумя турами отбора на Кубок Мира. Однако силы соперников могут оказаться не равны во время очного противостояния.

Главный тренер "сине-желтых" не включил сразу двух игроков на игру с Францией, сообщает портал Новини.LIVE.

В заявке сборной Украины на матч с "трехцветными" не оказалось защитника Николая Матвиенко и полузащитника Руслана Малиновского, который забил три гола за национальную команду в двух последних поединках. На первый взгляд, это решение Сергея Реброва может показаться удивительным, но у него есть объяснение.

Руслан Малиновский в игре. Фото: instagram.com/uafukraine/

Опасность для сборной Украины

И Малиновский, и Матвиенко имеют в пассиве желтые карточки. Это означает, что в случае получения предупреждения в поединке с Францией они автоматически пропустили бы матч с Исландией, который станет решающим в борьбе за второе место в квартете.

Помимо этих двух футболистов, сразу шесть игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации по аналогичной причине. Это Ефим Конопля, Виталий Миколенко, Богдан Михайличенко, Иван Калюжный, Николай Шапаренко и Олег Очеретько. Однако эти исполнители оказались в заявке на матч с Францией.

