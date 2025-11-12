Майк Тайсон назвав Усика найкращим боксером сучасності серед супертяжів

Майк Тайсон. Фото: кадр з відео

Колишній чемпіон суперважкої ваги Майк Тайсон назвав найкращого боксера сучасності. Ним він вважає абсолютного чемпіона Олександра Усика.

Про Усика Тайсон висловився в коментарі порталу Hard Rock Bet.

Тайсон висловився про Усика

Легендарний "Залізний Майк" не приховує захвату від Усика, якого він вважає найкращим боксером свого покоління.

"Я захоплений Олександром Усиком. Хай хто що каже, але сьогодні він — найсильніший супертяж свого покоління. Його ніхто не здатен здолати. Він уже довів це, перемігши всіх", – заявив Тайсон.

Усика почали вважати найкращим боксером свого покоління після перемог над Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. Раніше Майк називав найкращим "Циганського короля".

