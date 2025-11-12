Майк Тайсон назвал Усика лучшим боксером современности среди супертяжей

Майк Тайсон. Фото: кадр из видео

Бывший чемпион супертяжелого веса Майк Тайсон назвал лучшего боксера современности. Им он считает абсолютного чемпиона Александра Усика.

Об Усике Тайсон высказался в комментарии порталу Hard Rock Bet.

Реклама

Читайте также:

Александр Усик. Фото: Reuters

Тайсон высказался об Усике

Легендарный "Железный Майк" не скрывает восторга от Усика, которого он считает лучшим боксером своего поколения.

"Я восхищен Александром Усиком. Пусть кто что говорит, но сегодня он — сильнейший супертяж своего поколения. Его никто не способен одолеть. Он уже доказал это, победив всех", — заявил Тайсон.

Усика начали считать лучшим боксером своего поколения после побед над Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Ранее Майк называл лучшим "Цыганского короля".

Напомним, известный украинский футболист проводит лучший сезон в карьере и хочет вернуться в "Динамо".

Португальская легенда футбола Криштиану Роналду рассказал о завершении карьеры.

Украинские фанаты будут смотреть матч против Франции в прямом эфире — где и когда.