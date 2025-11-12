Видео
Майк Тайсон рассказал, сможет ли кто-то победить Усика

Майк Тайсон рассказал, сможет ли кто-то победить Усика

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 00:04
обновлено: 00:14
Майк Тайсон назвал Усика лучшим боксером современности среди супертяжей
Майк Тайсон. Фото: кадр из видео

Бывший чемпион супертяжелого веса Майк Тайсон назвал лучшего боксера современности. Им он считает абсолютного чемпиона Александра Усика.

Об Усике Тайсон высказался в комментарии порталу Hard Rock Bet.

Тайсон высказался об Усике

Легендарный "Железный Майк" не скрывает восторга от Усика, которого он считает лучшим боксером своего поколения.

"Я восхищен Александром Усиком. Пусть кто что говорит, но сегодня он — сильнейший супертяж своего поколения. Его никто не способен одолеть. Он уже доказал это, победив всех", — заявил Тайсон.

Усика начали считать лучшим боксером своего поколения после побед над Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Ранее Майк называл лучшим "Цыганского короля".

Александр Усик бокс Майк Тайсон супертяжелый вес украинские боксеры
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
