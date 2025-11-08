Усик вошел в Топ-5 самых богатых боксеров мира

Усик попал в Топ-5 самых богатых боксеров в истории
Благодаря боям в Саудовской Аравии и в Англии абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик заработал огромные гонорары. Без инвестиций королевской семьи из Эр-Рияда о новых финансовых рекордах было трудно мечтать.
Поэтому портал Give Me Sport подытожил последние изменения и назвал Топ-10 самых богатых боксеров в истории.
Топ-10 самых богатых в истории
Усик получил солидное финансовое вознаграждение за четыре последних поединка. Александр трижды боксировал в Саудовской Аравии с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, и Лондоне с Даниэлем Дюбуа. Его ставят на пятую позицию с 214 млн долларов.
Лидирует, как и во всех подобных рейтингах за последние 20 лет, Флойд Мейвезер, который имеет прозвище "Деньги". Бои с Мэнни Пакьяо и Конором Макгрегором сделали его недосягаемым.
Вторым идет действующий боксер Сауль Альварес, а за ним легенда супертяжелого веса Джордж Форман, который умер в этом году. У обоих по 300 млн долларов.
- Флойд Мейвезер — 400 млн долларов
- Сауль "Канело" Альварес — 300 млн долларов
- Джордж Форман — 300 млн долларов
- Мэнни Пакьяо — 220 млн долларов
- Александр Усик — 214 млн долларов
- Оскар Де Ла Хойя — 200 млн долларов
- Тайсон Фьюри — 146 млн долларов
- Шугар Рэй Леонард — 120 млн долларов
- Леннокс Льюис — 120 млн долларов
- Джейк Пол — 100 млн долларов
Напомним, ветеран столичного "Динамо" Андрей Ярмоленко может побить рекорд легенд украинского футбола.
Дочь бывшего игрока киевского "Динамо" Олега Кузнецова стала популярной в Украине.
Читайте Новини.LIVE!