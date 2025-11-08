Усик вошел в Топ-5 самых богатых боксеров мира

Александр Усик. Фото: Reuters

Благодаря боям в Саудовской Аравии и в Англии абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик заработал огромные гонорары. Без инвестиций королевской семьи из Эр-Рияда о новых финансовых рекордах было трудно мечтать.

Поэтому портал Give Me Sport подытожил последние изменения и назвал Топ-10 самых богатых боксеров в истории.

Тайсон Фьюри, Джейк Пол, Флойд Мейвезер. Фото: Give Me Sport

Топ-10 самых богатых в истории

Усик получил солидное финансовое вознаграждение за четыре последних поединка. Александр трижды боксировал в Саудовской Аравии с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, и Лондоне с Даниэлем Дюбуа. Его ставят на пятую позицию с 214 млн долларов.

Лидирует, как и во всех подобных рейтингах за последние 20 лет, Флойд Мейвезер, который имеет прозвище "Деньги". Бои с Мэнни Пакьяо и Конором Макгрегором сделали его недосягаемым.

Вторым идет действующий боксер Сауль Альварес, а за ним легенда супертяжелого веса Джордж Форман, который умер в этом году. У обоих по 300 млн долларов.

Флойд Мейвезер — 400 млн долларов Сауль "Канело" Альварес — 300 млн долларов Джордж Форман — 300 млн долларов Мэнни Пакьяо — 220 млн долларов Александр Усик — 214 млн долларов Оскар Де Ла Хойя — 200 млн долларов Тайсон Фьюри — 146 млн долларов Шугар Рэй Леонард — 120 млн долларов Леннокс Льюис — 120 млн долларов Джейк Пол — 100 млн долларов

