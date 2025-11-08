Видео
Спорт

Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Усик попал в Топ-5 самых богатых боксеров в истории

Усик попал в Топ-5 самых богатых боксеров в истории

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 21:44
обновлено: 22:03
Усик вошел в Топ-5 самых богатых боксеров мира
Александр Усик. Фото: Reuters

Благодаря боям в Саудовской Аравии и в Англии абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик заработал огромные гонорары. Без инвестиций королевской семьи из Эр-Рияда о новых финансовых рекордах было трудно мечтать.

Поэтому портал Give Me Sport подытожил последние изменения и назвал Топ-10 самых богатых боксеров в истории.

ТОП-10 самых богатых боксеров
Тайсон Фьюри, Джейк Пол, Флойд Мейвезер. Фото: Give Me Sport

Топ-10 самых богатых в истории

Усик получил солидное финансовое вознаграждение за четыре последних поединка. Александр трижды боксировал в Саудовской Аравии с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, и Лондоне с Даниэлем Дюбуа. Его ставят на пятую позицию с 214 млн долларов.

Лидирует, как и во всех подобных рейтингах за последние 20 лет, Флойд Мейвезер, который имеет прозвище "Деньги". Бои с Мэнни Пакьяо и Конором Макгрегором сделали его недосягаемым.

Вторым идет действующий боксер Сауль Альварес, а за ним легенда супертяжелого веса Джордж Форман, который умер в этом году. У обоих по 300 млн долларов.

  1. Флойд Мейвезер — 400 млн долларов
  2. Сауль "Канело" Альварес — 300 млн долларов
  3. Джордж Форман — 300 млн долларов
  4. Мэнни Пакьяо — 220 млн долларов
  5. Александр Усик — 214 млн долларов
  6. Оскар Де Ла Хойя — 200 млн долларов
  7. Тайсон Фьюри — 146 млн долларов
  8. Шугар Рэй Леонард — 120 млн долларов
  9. Леннокс Льюис — 120 млн долларов
  10. Джейк Пол — 100 млн долларов

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
