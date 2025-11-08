Усик увійшов до Топ-5 найбагатших боксерів світу

Усик потрапив у Топ-5 найбагатших боксерів у історії
Завдяки боям в Саудівській Аравії та в Англії абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик заробив величезні гонорари. Без інвестицій королівської сім’ї з Ер-Ріяду про нові фінансові рекорди було важко мріяти.
Тому портал Give Me Sport підсумував останні зміни та назвав Топ-10 найбагатших боксерів в історії.
Топ-10 найбагатших в історії
Усик отримав солідну фінансову винагороду за чотири останні поєдинки. Олександр тричі боксував в Саудівській Аравії з Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф’юрі, і Лондоні з Даніелем Дюбуа. Його ставлять на п’яту позицію з 214 млн доларів.
Лідирує, як і в усіх подібних рейтингах за останні 20 років Флоуд Мейвезер, який має прізвисько "Гроші". Бої з Менні Пак’яо та Конором Макгрегором зробили його недосяжним.
Другим йде чинний боксер Сауль Альварес, а за ним легенда суперважкої ваги Джордж Форман, який помер цього року. У обох по 300 млн доларів.
- Флойд Мейвезер — 400 млн доларів
- Сауль "Канело" Альварес — 300 млн доларів
- Джордж Форман — 300 млн доларів
- Менні Пак’яо — 220 млн доларів
- Олександр Усик — 214 млн доларів
- Оскар Де Ла Хойя — 200 млн доларів
- Тайсон Ф’юрі — 146 млн доларів
- Шугар Рей Леонард — 120 млн доларів
- Леннокс Льюїс — 120 млн доларів
- Джейк Пол — 100 млн доларів
