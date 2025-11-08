Усик увійшов до Топ-5 найбагатших боксерів світу

Олександр Усик. Фото: Reuters

Завдяки боям в Саудівській Аравії та в Англії абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик заробив величезні гонорари. Без інвестицій королівської сім’ї з Ер-Ріяду про нові фінансові рекорди було важко мріяти.

Тому портал Give Me Sport підсумував останні зміни та назвав Топ-10 найбагатших боксерів в історії.

Тайсон Ф'юрі, Джейк Пол, Флойд Мейвезер. Фото: Give Me Sport

Топ-10 найбагатших в історії

Усик отримав солідну фінансову винагороду за чотири останні поєдинки. Олександр тричі боксував в Саудівській Аравії з Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф’юрі, і Лондоні з Даніелем Дюбуа. Його ставлять на п’яту позицію з 214 млн доларів.

Лідирує, як і в усіх подібних рейтингах за останні 20 років Флоуд Мейвезер, який має прізвисько "Гроші". Бої з Менні Пак’яо та Конором Макгрегором зробили його недосяжним.

Другим йде чинний боксер Сауль Альварес, а за ним легенда суперважкої ваги Джордж Форман, який помер цього року. У обох по 300 млн доларів.

Флойд Мейвезер — 400 млн доларів Сауль "Канело" Альварес — 300 млн доларів Джордж Форман — 300 млн доларів Менні Пак’яо — 220 млн доларів Олександр Усик — 214 млн доларів Оскар Де Ла Хойя — 200 млн доларів Тайсон Ф’юрі — 146 млн доларів Шугар Рей Леонард — 120 млн доларів Леннокс Льюїс — 120 млн доларів Джейк Пол — 100 млн доларів

