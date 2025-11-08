Відео
Відео

Усик потрапив у Топ-5 найбагатших боксерів у історії

Дата публікації: 8 листопада 2025 21:44
Оновлено: 21:44
Усик увійшов до Топ-5 найбагатших боксерів світу
Олександр Усик. Фото: Reuters

Завдяки боям в Саудівській Аравії та в Англії абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик заробив величезні гонорари. Без інвестицій королівської сім’ї з Ер-Ріяду про нові фінансові рекорди було важко мріяти.

Тому портал Give Me Sport підсумував останні зміни та назвав Топ-10 найбагатших боксерів в історії.

Читайте також:
ТОП-10 самых богатых боксеров
Тайсон Ф'юрі, Джейк Пол, Флойд Мейвезер. Фото: Give Me Sport

Топ-10 найбагатших в історії

Усик отримав солідну фінансову винагороду за чотири останні поєдинки. Олександр тричі боксував в Саудівській Аравії з Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф’юрі, і Лондоні з Даніелем Дюбуа. Його ставлять на п’яту позицію з 214 млн доларів.

Лідирує, як і в усіх подібних рейтингах за останні 20 років Флоуд Мейвезер, який має прізвисько "Гроші". Бої з Менні Пак’яо та Конором Макгрегором зробили його недосяжним.

Другим йде чинний боксер Сауль Альварес, а за ним легенда суперважкої ваги Джордж Форман, який помер цього року. У обох по 300 млн доларів.

  1. Флойд Мейвезер — 400 млн доларів
  2. Сауль "Канело" Альварес — 300 млн доларів
  3. Джордж Форман — 300 млн доларів
  4. Менні Пак’яо — 220 млн доларів
  5. Олександр Усик — 214 млн доларів
  6. Оскар Де Ла Хойя — 200 млн доларів
  7. Тайсон Ф’юрі — 146 млн доларів
  8. Шугар Рей Леонард — 120 млн доларів
  9. Леннокс Льюїс — 120 млн доларів
  10. Джейк Пол — 100 млн доларів

Нагадаємо, ветеран столичного "Динамо" Андрій Ярмоленко може побити рекорд легенд українського футболу.

Донька колишнього гравця київського "Динамо" Олега Кузнецова стала популярною в Україні.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
