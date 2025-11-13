Александр Усик прибыл в Узбекистан - стала известна цель визита

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик продолжает свое азиатское турне. Новым местом назначения стал Узбекистан.

Видео с прибытием Усика в Узбекистан опубликовал паблик katta_sport.

Усик с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Теренсом Кроуфордом прибыли в Узбекистан, где станут почетными гостями масштабного боксерского турнира.

Усика в Узбекистане тепло приняли с цветами и традиционными блюдами. Украинец поприветствовал организаторов словами "салам алейкум", и он стал главной звездой мероприятия.

Вечер бокса в Ташкенте пойдет 14 ноября. Главным боем станет бой двукратного олимпийского чемпиона Баходира Джалолова, с которым Усик лично знаком, против нигерийского нокаутера Соломона Адебайо.

Ожидается, что весной 2026 года украинец вернется на ринг в поединке против обязательного претендента Фабио Уордли.