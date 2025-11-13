Видео
Усик и Коуфорд посетили одну из стран бывшего СССР

Усик и Коуфорд посетили одну из стран бывшего СССР

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 22:49
обновлено: 23:08
Александр Усик прибыл в Узбекистан - стала известна цель визита
Александр Усик. Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик продолжает свое азиатское турне. Новым местом назначения стал Узбекистан.

Видео с прибытием Усика в Узбекистан опубликовал паблик katta_sport.

Усик уже попробовал местные вкусности

Усик с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Теренсом Кроуфордом прибыли в Узбекистан, где станут почетными гостями масштабного боксерского турнира.

Усика в Узбекистане тепло приняли с цветами и традиционными блюдами. Украинец поприветствовал организаторов словами "салам алейкум", и он стал главной звездой мероприятия.

Вечер бокса в Ташкенте пойдет 14 ноября. Главным боем станет бой двукратного олимпийского чемпиона Баходира Джалолова, с которым Усик лично знаком, против нигерийского нокаутера Соломона Адебайо.

Ожидается, что весной 2026 года украинец вернется на ринг в поединке против обязательного претендента Фабио Уордли.

Напомним, вингер сборной Украины Михаил Мудрик может спастись от дисквалификации, которая может завершить его карьеру.

Перед матчем против Исландии Украина может потерять восемь основных игроков.

Александр Усик бокс профессиональный бокс украинские боксеры Теренс Кроуфорд
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
