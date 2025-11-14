Франція розгромила Україну у кваліфікації ЧС-2026

Кіліан Мбаппе після голу Україні. Фото:

У Парижі на "Парк де Пренс" пройшов матч п'ятого туру кваліфікації чемпіонату світу-2026. Франція приймала команду України.

Франція перемогла з рахунком 4:0, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Матч Франція — Україна. Фото: Reuters

Франція декласувала Україну

Україна вийшла на матч лише з трьома гравцями основного складу. Це було зумовлене бажанням не втомлювати гравців перед більш важливою грою проти Ісландії. До того ж вісім гравців були під загрозою пропуску наступного матчу, якби вийшли на поле та отримали жовту картку.

Україна почала грати в три центральних захисники, а на флангах діяли Олександр Караваєв та Богдан Михайліченко.

Анатолій Трубін. Фото: Reuters

В першому таймі команда не пропустила, але гра України була боягузливою і вони навіть не думали про атаку. Від двох голів Анатолій Трубін врятував команду.

Після перерви французи почали грати швидше і Україна посипалась. Спершу Тарас Михавко сфолив у своїй штрафній і після цього і призначили пенальті. З 11 метрів Кіліан Мбаппе реалізував удар "паненкою".

Матч Франція — Україна. Фото: Reuters

України пропустила ще три голи наприкінці матчу, проваливши відрізок. Другий гол французи забили на 76-й хвилині, коли Ярмолюк помилився під час виходу з оборони, чим скористався Канте. Півзахисник протягнув м’яч правим флангом і прострілив у центр штрафного, де Мікаель Олісе розвернувся та точно пробив у дальній кут — 1:0.

На 83-й хвилині перевага французів подвоїлася. Мбаппе прорвався лівим краєм і прострілив на Гюго Екітіке. Той пробив у падінні в Трубіна, але український воротар після рикошету вже не встиг зреагувати.

Фінальний удар у матчі стався на 88-й хвилині. Екітіке, перехопивши м’яч у лівій зоні оборони українців, змістився до центральної частини перед штрафним майданчиком і віддав передачу на Мбаппе праворуч. Французький форвард повернув м’яч партнеру, який завершив комбінацію точним ударом.

Боягузливий футбол призвів до того, що Україна не завдала жодного удару в площину воріт.

Франція — Україна 4:0

Голи: Мбаппе, 55 (пен.), 83, Олісе, 76, Екітіке, 88

Франція: Меньян — Кунде (Густо, 89), Саліба, Упамекано, Дінь — Канте, Коне (Заїр-Емері, 80) — Олісе (Нкунку, 89), Шеркі (Екітіке, 67), Баркола (Акліуш, 67) — Мбаппе.

Україна: Трубін — Караваєв, Забарний, Сваток, Михавко (Зубков, 75), Михайліченко — Очеретько (Шапаренко, 64), Ярмолюк (Волошин, 85), Назаренко — Гуцуляк (Ванат, 64), Яремчук (Циганков, 75).

Попередження: Михавко, Ярмолюк

Нагадаємо, український футболіст Михайло Мудрик може врятуватись від дискваліфікації.

Перед матчем з Ісландією збірна Україна може залишитись без восьми основних гравців.