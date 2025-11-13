Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ребров здивував складом на Францію — вийде майже дубль

Ребров здивував складом на Францію — вийде майже дубль

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 21:32
Оновлено: 21:35
Ребров назвав незвичний стартовий склад України на матч проти Франції
Сергій Ребров. Фото: УАФ

В п’ятому раунді кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірна України зіграє проти Франції. Матч відбудеться на "Парк де Пренс".

Перед грою команди назвали свої стартові склади, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Илья Забарный
Ілля Забарний. Фото: УАФ

Ребров повернув у склад Караваєва і довірився новачку

У воротах місце займе Анатолій Трубін. Справа у захист в стартовий склад повернеться Олександр Караваєв. Зліва зіграє Богдан Михайліченко.

В центрі оборони Ребров поставив трьох центральних захисників: Олександра Сватка, Іллю Забарного та дебютанта Тараса Михавка.

В опорній зоні Івана Калюжного замінить Єгор Назарина, а вище зіграють Єгор Ярмолюк та Олег Очеретько. В нападі покажуть себе Олексій Гуцуляк та Роман Яремчук.

З основного складу збірної в старт потрапили лише Трубін, Забарний, Ярмолюк та Гуцуляк.

Франція: Меньян — Кунде, Саліба, Упамекано, Дінь — Канте, Коне — Олісе, Шеркі, Баркола — Мбаппе.

Запасні: Самба, Шевальє, Гюсто, Тюрам, Нкунку, Екітіке, Акліуш, Конате, Заїр-Емері, Матета, Л. Ернандес, Т. Ернандес.

Нагадаємо, вінгер збірної України Михайло Мудрик може врятуватись від довгострокової дискваліфікації.

Перед матчем зі збірною Ісландії Україна може втратити багатьохосновних гравців.

Збірна України з футзалу упевнено перемогла Францію за день до національної команди з футболу.

футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров Збірна Франції з футболу ЧС-2026 з футболу
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації