Ребров назвав незвичний стартовий склад України на матч проти Франції

Ребров здивував складом на Францію — вийде майже дубль
В п’ятому раунді кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірна України зіграє проти Франції. Матч відбудеться на "Парк де Пренс".
Перед грою команди назвали свої стартові склади, повідомив портал Новини.LIVE.
Ребров повернув у склад Караваєва і довірився новачку
У воротах місце займе Анатолій Трубін. Справа у захист в стартовий склад повернеться Олександр Караваєв. Зліва зіграє Богдан Михайліченко.
В центрі оборони Ребров поставив трьох центральних захисників: Олександра Сватка, Іллю Забарного та дебютанта Тараса Михавка.
В опорній зоні Івана Калюжного замінить Єгор Назарина, а вище зіграють Єгор Ярмолюк та Олег Очеретько. В нападі покажуть себе Олексій Гуцуляк та Роман Яремчук.
З основного складу збірної в старт потрапили лише Трубін, Забарний, Ярмолюк та Гуцуляк.
Франція: Меньян — Кунде, Саліба, Упамекано, Дінь — Канте, Коне — Олісе, Шеркі, Баркола — Мбаппе.
Запасні: Самба, Шевальє, Гюсто, Тюрам, Нкунку, Екітіке, Акліуш, Конате, Заїр-Емері, Матета, Л. Ернандес, Т. Ернандес.
