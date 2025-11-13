Ребров назвав незвичний стартовий склад України на матч проти Франції

Сергій Ребров. Фото: УАФ

В п’ятому раунді кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірна України зіграє проти Франції. Матч відбудеться на "Парк де Пренс".

Перед грою команди назвали свої стартові склади, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Ілля Забарний. Фото: УАФ

Ребров повернув у склад Караваєва і довірився новачку

У воротах місце займе Анатолій Трубін. Справа у захист в стартовий склад повернеться Олександр Караваєв. Зліва зіграє Богдан Михайліченко.

В центрі оборони Ребров поставив трьох центральних захисників: Олександра Сватка, Іллю Забарного та дебютанта Тараса Михавка.

В опорній зоні Івана Калюжного замінить Єгор Назарина, а вище зіграють Єгор Ярмолюк та Олег Очеретько. В нападі покажуть себе Олексій Гуцуляк та Роман Яремчук.

З основного складу збірної в старт потрапили лише Трубін, Забарний, Ярмолюк та Гуцуляк.

Франція: Меньян — Кунде, Саліба, Упамекано, Дінь — Канте, Коне — Олісе, Шеркі, Баркола — Мбаппе.

Запасні: Самба, Шевальє, Гюсто, Тюрам, Нкунку, Екітіке, Акліуш, Конате, Заїр-Емері, Матета, Л. Ернандес, Т. Ернандес.

Нагадаємо, вінгер збірної України Михайло Мудрик може врятуватись від довгострокової дискваліфікації.

Перед матчем зі збірною Ісландії Україна може втратити багатьохосновних гравців.

Збірна України з футзалу упевнено перемогла Францію за день до національної команди з футболу.