Ребров назвал необычный стартовый состав Украины на матч против Франции

Сергей Ребров. Фото: УАФ

В пятом раунде квалификации чемпионата мира-2026 сборная Украины сыграет против Франции. Матч состоится на "Парк де Пренс".

Перед игрой команды назвали свои стартовые составы, сообщил портал Новини.LIVE.

Илья Забарный. Фото: УАФ

Ребров вернул в состав Караваева и доверился новичку

В воротах место займет Анатолий Трубин. Справа в защиту в стартовый состав вернется Александр Караваев. Слева сыграет Богдан Михайличенко.

В центре обороны Ребров поставил трех центральных защитников: Александра Сватка, Илью Забарного и дебютанта Тараса Михавко.

В опорной зоне Ивана Калюжного заменит Егор Назарина, а выше сыграют Егор Ярмолюк и Олег Очеретько. В нападении покажут себя Алексей Гуцуляк и Роман Яремчук.

Из основного состава сборной в старт попали лишь Трубин, Забарный, Ярмолюк и Гуцуляк.

Франция: Меньян — Кунде, Салиба, Упамекано, Динь — Канте, Коне — Олисе, Шерки, Баркола — Мбаппе.

Запасные: Самба, Шевалье, Гюсто, Тюрам, Нкунку, Экитике, Аклиуш, Конате, Заир-Эмери, Матета, Л. Эрнандес, Т. Эрнандес.

