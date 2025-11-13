Видео
Главная Спорт Ребров удивил составом на Францию — выйдет почти дубль

Ребров удивил составом на Францию — выйдет почти дубль

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 21:32
обновлено: 22:51
Ребров назвал необычный стартовый состав Украины на матч против Франции
Сергей Ребров. Фото: УАФ

В пятом раунде квалификации чемпионата мира-2026 сборная Украины сыграет против Франции. Матч состоится на "Парк де Пренс".

Перед игрой команды назвали свои стартовые составы, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Илья Забарный
Илья Забарный. Фото: УАФ

Ребров вернул в состав Караваева и доверился новичку

В воротах место займет Анатолий Трубин. Справа в защиту в стартовый состав вернется Александр Караваев. Слева сыграет Богдан Михайличенко.

В центре обороны Ребров поставил трех центральных защитников: Александра Сватка, Илью Забарного и дебютанта Тараса Михавко.

В опорной зоне Ивана Калюжного заменит Егор Назарина, а выше сыграют Егор Ярмолюк и Олег Очеретько. В нападении покажут себя Алексей Гуцуляк и Роман Яремчук.

Из основного состава сборной в старт попали лишь Трубин, Забарный, Ярмолюк и Гуцуляк.

Франция: Меньян — Кунде, Салиба, Упамекано, Динь — Канте, Коне — Олисе, Шерки, Баркола — Мбаппе.

Запасные: Самба, Шевалье, Гюсто, Тюрам, Нкунку, Экитике, Аклиуш, Конате, Заир-Эмери, Матета, Л. Эрнандес, Т. Эрнандес.

Напомним, вингер сборной Украины Михаил Мудрик может спастись от долгосрочной дисквалификации.

Перед матчем со сборной Исландии Украина может потерять многих основных игроков.

Сборная Украины по футзалу уверенно победила Францию за день до национальной команды по футболу.

футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
