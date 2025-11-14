Видео
Франция разгромом наказала Украину за трусливый футбол Реброва

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 00:01
обновлено: 00:39
Франция разгромила Украину в квалификации ЧМ-2026 в квалификации ЧМ-2026
Килиан Мбаппе после гола Украине. Фото:

В Париже на "Парк де Пренс" прошел матч пятого тура квалификации чемпионата мира-2026. Франция принимала команду Украины.

Франция победила со счетом 4:0, сообщил портал Новини.LIVE.

Матч Франция - Украина. Фото: Reuters

Франция деклассировала Украину

Украина вышла на матч лишь с тремя игроками основного состава. Это было обусловлено желанием не утомлять игроков перед более важной игрой против Исландии. К тому же восемь игроков были под угрозой пропуска следующего матча, если бы вышли на поле и получили желтую карточку.

Украина начала играть в три центральных защитника, а на флангах действовали Александр Караваев и Богдан Михайличенко.

Франция - Украина
Анатолий Трубин. Фото: Reuters

В первом тайме команда не пропустила, но игра Украины была трусливой и они даже не думали об атаке. От двух голов Анатолий Трубин спас команду.

После перерыва французы начали играть быстрее и Украина посыпалась. Сначала Тарас Михавко сфолил в своей штрафной и после этого и назначили пенальти. С 11 метров Килиан Мбаппе реализовал удар "паненкой".

Франция - Украина
Матч Франция - Украина. Фото: Reuters

Украина пропустила еще три гола в конце матча, провалив отрезок. Второй гол французы забили на 76-й минуте, когда Ярмолюк ошибся при выходе из обороны, чем воспользовался Канте. Полузащитник протащил мяч по правому флангу и прострелил в центр штрафной, где Микаэль Олисе развернулся и точно пробил в дальний угол — 1:0.

На 83-й минуте преимущество французов удвоилось. Мбаппе прорвался по левому краю и прострелил на Гюго Экитике. Тот пробил в падении в Трубина, но украинский вратарь после рикошета уже не успел среагировать.

Финальный удар в матче произошел на 88-й минуте. Экитике, перехватив мяч в левой зоне обороны украинцев, сместился в центральную часть перед штрафной площадкой и отдал передачу на Мбаппе справа. Французский форвард вернул мяч партнеру, который завершил комбинацию точным ударом.

Трусливый футбол привел к тому, что Украина не нанесла ни одного удара в створ ворот.

Франция — Украина 4:0

Голы: Мбаппе, 55 (пен.), 83, Олисе, 76, Экитике, 88

Франция: Меньян — Кунде (Густо, 89), Салиба, Упамекано, Динь — Канте, Коне (Заир-Эмери, 80) — Олисе (Нкунку, 89), Шерки (Экитике, 67), Баркола (Аклиуш, 67) — Мбаппе.

Украина: Трубин — Караваев, Забарный, Сваток, Михавко (Зубков, 75), Михайличенко — Очеретько (Шапаренко, 64), Ярмолюк (Волошин, 85), Назаренко — Гуцуляк (Ванат, 64), Яремчук (Цыганков, 75).

Предупреждения: Михавко, Ярмолюк

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может спастись от дисквалификации.

Перед матчем с Исландией сборная Украины может остаться без восьми основных игроков.

футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
