Дешам признался, что матч против Украины был очень тяжелый

Дешам прокомментировал победу над Украиной
Сборная Франции гарантировала выход на чемпионат мира-2026. Это произошло после победы над Украиной (4:0).
После игры свой комментарий оставил главный тренер французов Дидье Дешам, слова которого привел сайт УЕФА.
Дешам назвал матч непростым
Дешам отметил важность досрочного выхода на мундиаль, но рассказал, что игра не была простой.
"Нам не было легко в первом тайме. Мы сделали необходимые вещи, чтобы это сделать сегодня вечером, и мы сделали это при первой возможности", — сказал Дешам.
Тренер считает, что сейчас команда имеет полное право радоваться этому успеху, ведь за ним стоит большая работа и дисциплина футболистов.
Специалист отдельно отметил позитивный настрой в команде, несмотря на многочисленные травмы, которые преследовали Францию в течение отбора.
Также наставник подчеркнул, что Франция ценит одержанную победу и сделает все, чтобы подойти к финальной части ЧМ-2026 в лучшей форме.
Напомним, сборная Украины по футзалу за день до игры команды Сергея Реброва победила Францию.
Также ранее абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик прибыл в Узбекистан.
Читайте Новини.LIVE!