Забарный установил одновременно рекорд и антирекорд сборной Украины

Илья Забарный и Сергей Ребров. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Защитник "ПСЖ" Илья Забарный не сумел спасти сборную Украины от разгрома в матче с Францией (0:4). Лидер "сине-желтых" получил низкие оценки за поединок.

На счету Забарного одновременно оказались и антирекорд, и уникальное достижение, сообщает портал Новини.LIVE.

В рамках 5 тура отбора на Кубок Мира сборная Франции испытала проблемы в первом тайме матча с Украиной, но после перерыва забила сопернику четыре безответных мяча. Голы оказались на счету Мбаппе (дубль), Олисе и Экитике.

Оценки игроков сборной Украины

В первом тайме голкипер "сине-желтых" Анатолий Трубин сохранил свои ворота в неприкосновенности. Именно он получил самый высокий балл среди всех партнеров по команде за этот поединок. А антигероем матча стал Илья Забарный, чья оценка оказалась самой низкой.

Илья Забарный и Анатолий Трубин. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Одновременно с этим защитник стал самым молодым капитаном сборной Украины в официальных матчах (23 года, 74 дня). Илья Забарный превзошел достижение, которое ранее удерживал Александр Зинченко (24 года, 99 дней).

Оценки игрокам сборной Украины. Скриншот WhoScored

Это уже не первый выход Забарного на поле с капитанской повязкой, впервые он выступил в этой роли летом на товарищеском турнире Canadian Shield.

Напомним, в этот же вечер Португалия проиграла в Ирландии, а Криштиану Роналду впервые был удален с поля.

Ранее другая сборная Украины уверенно разгромила Францию, продемонстрировав пример команде Сергея Реброва.