Забарный установил одновременно рекорд и антирекорд сборной Украины

Забарный снова установил антирекорд в матче против Франции
Защитник "ПСЖ" Илья Забарный не сумел спасти сборную Украины от разгрома в матче с Францией (0:4). Лидер "сине-желтых" получил низкие оценки за поединок.
На счету Забарного одновременно оказались и антирекорд, и уникальное достижение, сообщает портал Новини.LIVE.
В рамках 5 тура отбора на Кубок Мира сборная Франции испытала проблемы в первом тайме матча с Украиной, но после перерыва забила сопернику четыре безответных мяча. Голы оказались на счету Мбаппе (дубль), Олисе и Экитике.
Оценки игроков сборной Украины
В первом тайме голкипер "сине-желтых" Анатолий Трубин сохранил свои ворота в неприкосновенности. Именно он получил самый высокий балл среди всех партнеров по команде за этот поединок. А антигероем матча стал Илья Забарный, чья оценка оказалась самой низкой.
Одновременно с этим защитник стал самым молодым капитаном сборной Украины в официальных матчах (23 года, 74 дня). Илья Забарный превзошел достижение, которое ранее удерживал Александр Зинченко (24 года, 99 дней).
Это уже не первый выход Забарного на поле с капитанской повязкой, впервые он выступил в этой роли летом на товарищеском турнире Canadian Shield.
