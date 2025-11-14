Видео
Видео

Роналду впервые в карьере был удален с поля — как это было

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 09:17
обновлено: 09:10
Роналду впервые в карьере был удален с поля и может не попасть на ЧМ
Криштиану Роналду во время матча. Фото: Reuters/Clodagh Kilcoyne

Легендарный Криштиану Роналду получил новый опыт в своей международной карьере. Он получил красную карточку в матче за сборную Португалии.

Подопечные Роберто Мартинеса проиграли в Ирландии и пока не оформили путевку на ЧМ-2026, сообщает портал Новини.LIVE



В рамках пятого тура отбора на Кубок Мира сборная Португалии сыграла выездной поединок в Дублине. Хозяева поля уверенно победили со счетом 2:0 благодаря дублю Троя Пэррота, а лидер команды Роберто Мартинеса был удален с поля. 

Что сделал Криштиану Роналду 

На 59-й минуте поединка лидер сборной Португалии получил прямую красную карточку за удар рукой по сопернику во время борьбы за мяч. Сам Роналду отрицает контакт с соперником и обвиняет его в симуляции. Когда Криштиану покидал поле, болельщики скандировали "Месси". 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду спорит с судьями и соперником. Фото: Reuters/Clodagh Kilcoyne

Поражение сборной Португалии означает, что команда пока не пробилась в финальную часть ЧМ-2026. Она набрала 10 баллов. В активе у Венгрии 8 очков, у Ирландии 7 баллов, у Армении — 3. В последнем туре португальцы будут противостоять Армении, а Ирландия сыграет с Венгрией. В этой группе может произойти сюрприз. 

Если на клубном уровне Роналду получал 8 прямых красных карточек, то в матчах за сборную до вчерашнего вечера у него такого опыта не было. В общей сложности Криштиану провел за Португалию 225 поединков, забил 143 мяча и сделал 46 результативных передач. 

Напомним, сборная Украины разгромно проиграла Франции, а Сергей Ребров удивил заявлением после матча. 

Одна из украинских национальных команд сумела не просто победить соперника из Франции, но полностью доминировать над ним. 

спорт футбол Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
