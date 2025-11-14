Роналду впервые в карьере был удален с поля и может не попасть на ЧМ

Криштиану Роналду во время матча. Фото: Reuters/Clodagh Kilcoyne

Легендарный Криштиану Роналду получил новый опыт в своей международной карьере. Он получил красную карточку в матче за сборную Португалии.

Подопечные Роберто Мартинеса проиграли в Ирландии и пока не оформили путевку на ЧМ-2026, сообщает портал Новини.LIVE.

В рамках пятого тура отбора на Кубок Мира сборная Португалии сыграла выездной поединок в Дублине. Хозяева поля уверенно победили со счетом 2:0 благодаря дублю Троя Пэррота, а лидер команды Роберто Мартинеса был удален с поля.

Что сделал Криштиану Роналду

На 59-й минуте поединка лидер сборной Португалии получил прямую красную карточку за удар рукой по сопернику во время борьбы за мяч. Сам Роналду отрицает контакт с соперником и обвиняет его в симуляции. Когда Криштиану покидал поле, болельщики скандировали "Месси".

Криштиану Роналду спорит с судьями и соперником. Фото: Reuters/Clodagh Kilcoyne

Поражение сборной Португалии означает, что команда пока не пробилась в финальную часть ЧМ-2026. Она набрала 10 баллов. В активе у Венгрии 8 очков, у Ирландии 7 баллов, у Армении — 3. В последнем туре португальцы будут противостоять Армении, а Ирландия сыграет с Венгрией. В этой группе может произойти сюрприз.

Если на клубном уровне Роналду получал 8 прямых красных карточек, то в матчах за сборную до вчерашнего вечера у него такого опыта не было. В общей сложности Криштиану провел за Португалию 225 поединков, забил 143 мяча и сделал 46 результативных передач.

