Ребров призвал не обращать внимание на матч с Францией, ведь он был не важным

Сборная Украины в пятом туре квалификации чемпионата мира-2026 проиграла Франции со счетом 0:4. После игры главный тренер гостей Сергей Ребров оценил поражение.

Об этом он рассказал на пресс-конференции после матча.

Ребров не видит проблем в поражении

Наставник рассказал, что этот поединок следует как можно быстрее "перевернуть" и забыть, ведь ключевым для Украины станет следующий матч против Исландии. Именно там определят дальнейшие шансы команды в отборе.

Ребров признался, что игроки прекрасно понимали, что матч с Францией не имел решающего турнирного значения, и в определенной степени это повлияло на их настроение.

Однако тренер отметил, что не имеет никаких претензий к футболистам по самоотдаче или дисциплине — команда выполняла установки и боролась в пределах своих возможностей.

"Я считаю, что игроки выходили, к сожалению, с таким настроением. Но я не могу их упрекнуть, что они где-то не добежали или сделали что-то не так.

Все понимают, что следующая игра будет решающей. Я уверен, что все ребята будут настроены и уже сейчас готовятся к этой игре", — сказал Ребров.

Напомним, в футзале сборная Украины одолела Францию - это произошло за день до матча футбольных команд.

