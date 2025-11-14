Ребров закликав не звертати увагу на матч з Францією, бо він був неважливим

Ребров вважає, що матч з Францією не мав турнірного значення
Збірна України в п’ятому турі кваліфікації чемпіонату світу-2026 програла Франції з рахунком 0:4. Після гри головний тренер гостей Сергій Ребров оцінив поразку.
Про це він розповів на пресконференції після матчу.
Ребров не бачить проблем в поразці
Наставник розповів, що цей поєдинок слід якнайшвидше "перегорнути" та забути, адже ключовим для України стане наступний матч проти Ісландії. Саме там визначать подальші шанси команди у відборі.
Ребров зізнався, що гравці чудово розуміли, що матч із Францією не мав вирішального турнірного значення, і певною мірою це вплинув на їхній настрій.
Проте тренер наголосив, що не має жодних претензій до футболістів щодо самовіддачі чи дисципліни — команда виконувала установки та боролася в межах своїх можливостей.
"Я вважаю, що гравці виходили, на жаль, з таким настроєм. Але я не можу їм дорікнути, що вони десь не добігли чи зробили щось не так.
Усі розуміють, що наступна гра буде вирішальною. Я впевнений, що всі хлопці будуть налаштовані й вже зараз готуються до цієї гри", – сказав Ребров.
Нагадаємо, у футзалі збірна України здолала Францію — це сталося за день до матчу футбольних команд.
