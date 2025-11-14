Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ребров вважає, що матч з Францією не мав турнірного значення

Ребров вважає, що матч з Францією не мав турнірного значення

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 03:32
Оновлено: 03:34
Ребров закликав не звертати увагу на матч з Францією, бо він був неважливим
Сергій Ребров. Фото: УАФ

Збірна України в п’ятому турі кваліфікації чемпіонату світу-2026 програла Франції з рахунком 0:4. Після гри головний тренер гостей Сергій Ребров оцінив поразку.

Про це він розповів на пресконференції після матчу.

Реклама
Читайте також:

Ребров не бачить проблем в поразці

Наставник розповів, що цей поєдинок слід якнайшвидше "перегорнути" та забути, адже ключовим для України стане наступний матч проти Ісландії. Саме там визначать подальші шанси команди у відборі.

Ребров зізнався, що гравці чудово розуміли, що матч із Францією не мав вирішального турнірного значення, і певною мірою це вплинув на їхній настрій.

Проте тренер наголосив, що не має жодних претензій до футболістів щодо самовіддачі чи дисципліни — команда виконувала установки та боролася в межах своїх можливостей.

"Я вважаю, що гравці виходили, на жаль, з таким настроєм. Але я не можу їм дорікнути, що вони десь не добігли чи зробили щось не так.

Усі розуміють, що наступна гра буде вирішальною. Я впевнений, що всі хлопці будуть налаштовані й вже зараз готуються до цієї гри", – сказав Ребров.

Нагадаємо, у футзалі збірна України здолала Францію — це сталося за день до матчу футбольних команд.

Також раніше Олександр Усик прилетів до Узбекистану та відвідав місцевих смаколиків.

футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров Збірна Франції з футболу ЧС-2026 з футболу
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації