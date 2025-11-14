Роналду вперше в кар'єрі був вилучений з поля і може не потрапити на ЧС

Кріштіану Роналду під час матчу. Фото: Reuters/Clodagh Kilcoyne

Легендарний Кріштіану Роналду отримав новий досвід у своїй міжнародній кар'єрі. Він отримав червону картку в матчі за збірну Португалії.

Підопічні Роберто Мартінеса програли в Ірландії й поки не оформили путівку на ЧС-2026, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

У рамках п'ятого туру відбору на Кубок Світу збірна Португалії зіграла виїзний поєдинок у Дубліні. Господарі поля впевнено перемогли з рахунком 2:0 завдяки дублю Троя Перрота, а лідер команди Роберто Мартінеса був вилучений з поля.

Що зробив Кріштіану Роналду

На 59-й хвилині поєдинку лідер збірної Португалії отримав пряму червону картку за удар рукою по супернику під час боротьби за м'яч. Сам Роналду заперечує контакт із суперником та звинувачує його в симуляції. Коли Кріштіану залишав поле, вболівальники скандували "Мессі".

Кріштіану Роналду сперечається із суддями та суперником. Фото: Reuters/Clodagh Kilcoyne

Поразка збірної Португалії означає, що команда поки що не пробилася до фінальної частини ЧС-2026. Вона набрала 10 балів. В активі в Угорщини 8 очок, в Ірландії 7 балів, у Вірменії — 3. В останньому турі португальці протистоятимуть Вірменії, а Ірландія зіграє з Угорщиною. У цій групі може статися сюрприз.

Якщо на клубному рівні Роналду отримував 8 прямих червоних карток, то в матчах за збірну до вчорашнього вечора у нього такого досвіду не було. Загалом Кріштіану провів за Португалію 225 поєдинків, забив 143 м'ячі та зробив 46 результативних передач.

Нагадаємо, збірна України розгромно програла Франції, а Сергій Ребров здивував заявою після матчу.

Одна з українських національних команд зуміла не просто перемогти суперника з Франції, але повністю домінувати над ним.