Як виглядає гаряча героїня вірусного відео з матчу Зоря-ЛНЗ — фото

Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

Перший тур УПЛ запам’ятався не футбольними матчами. Користувачам глобальної мережі більше сподобалось відео з трибун матчу "Зоря" — ЛНЗ, де гравець "Колоса" Данило Алефіренко попросив свою кохану Яну Андрущенко застібнути ґудзик, щоб прикрити свої пишні груди.

Відео стало вірусним, а Яна прокинулась знаменитою, повідомив портал Новини.LIVE.

Яна була популярною в Instagram й до цього моменту, але це додало їй підписників. Наразі у дівчини їх 35,5 тисяч.

Одна з найкрасивіших в українському футболі

Андрущенко має ідеальне тіло, бо вже давно займається спортом та виступає на турнірах з бодібілдингу в фітнес-категоріях.

Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

Груди, які закривав Олефіренко, у Яни не природні, про що вона сама зізнавалась у своїх соцмережах. Дівчина свого часу схудла на 25 кг і їй була необхідна корекція.

Андрущенко про свої груди. Фото: скриншот

Також Яна не соромиться викладати в соцмережах свої гарячі фото в купальниках. Якби Алефіренко поводив себе у звичному житті як на матчі "Зоря" — ЛНЗ, то просив би свою дівчину видалити сторінку в Instagram.

