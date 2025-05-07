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Девушка игрока УПЛ шокировала испанцев своим роскошным телом

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Дата публикации 7 мая 2025 07:40
Жена футболиста Алефиренко поразила откровенным образом в розовом костюме — фото
Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

Украинский футболист Даниил Алефиренко в свое время был очень перспективным в Украине. Однако, сейчас он выделяется не своей игрой в УПЛ, а красотой своей девушки.

Яна Андрущенко является известным блогером, посты которой в соцсетях часто на грани фола, сообщил портал Новини.LIVE.

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A post shared by @yddanilovaa

Жена футболиста шокировала на отдыхе

На этот раз на отдыхе Андрущенко примерила розовый брючный костюм, где не закрыт только животик. Однако, благодаря идеальной фигуре Яны, он смотрится на ней очень интересно и обязательно привлечет к себе мужской взгляд.

Яна Андрущенко
Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

Как оказалось, в этот раз Андрущенко появилась в образе модели, которая рекламирует костюм. Настолько хорош был образ в костюме, что запросы о цене на него посыпались моментально. Однако, это произошло, скорее всего, не из-за одежды, а благодаря красоте Яны.

Яна Андрущенко
Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

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Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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