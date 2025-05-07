Жена футболиста Алефиренко поразила откровенным образом в розовом костюме — фото

Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

Украинский футболист Даниил Алефиренко в свое время был очень перспективным в Украине. Однако, сейчас он выделяется не своей игрой в УПЛ, а красотой своей девушки.

Яна Андрущенко является известным блогером, посты которой в соцсетях часто на грани фола, сообщил портал Новини.LIVE.

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На этот раз на отдыхе Андрущенко примерила розовый брючный костюм, где не закрыт только животик. Однако, благодаря идеальной фигуре Яны, он смотрится на ней очень интересно и обязательно привлечет к себе мужской взгляд.

Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

Как оказалось, в этот раз Андрущенко появилась в образе модели, которая рекламирует костюм. Настолько хорош был образ в костюме, что запросы о цене на него посыпались моментально. Однако, это произошло, скорее всего, не из-за одежды, а благодаря красоте Яны.

Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

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