Дружина футболіста Алефіренка вразила відвертим образом у рожевому костюмі — фото

Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

Український футболіст Данило Алефіренко свого часу був дуже перспективним в Україні. Однак, наразі він виділяється не своєю грою в УПЛ, а красою своєї дівчини.

Яна Андрущенко є відомим блогером, пости якої в соцмережах часто на межі фолу, повідомив портал Новини.LIVE.

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Цього разу на відпочинку Андрущенко приміряна рожевий брючний костюм, де не закритий лише животик. Однак, завдяки ідеальній фігурі Яни, він виглядає на ній дуже цікаво та обов’язково приверне до себе чоловічий погляд.

Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

Як виявилось, цього разу Андрущенко з' явилася в образі моделі, яка рекламує костюм. Настільки гарний був образ в костюмі, що запити про ціну посипались на нього. Однак, це сталося, скоріш за все, не через одяг, а завдяки красі Яни.

Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

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