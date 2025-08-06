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Главная Спорт Жена игрока сборной Украины покорила корты своей фигурой

Жена игрока сборной Украины покорила корты своей фигурой

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 08:11
Жена Ефима Конопли покорила теннисные корты горячим образом
Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Правый защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля активно готовится к противостоянию с "Панатинаикосом" в квалификации в Лигу Европы. В то же время его жена Анастасия покоряет корты.

О визите на теннисные корты Анастасия сообщила в Instagram.

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Новый образ жены Конопли

Анастасия активно поддерживает физическую форму, тренируясь не только в тренажерном зале и рядом с тренером по стретчингу, но и на открытом воздухе.

Конопля на этот раз посетила теннисные корты, где появилась в изящном черно-белом спортивном аутфите, который подчеркнул ее стройную фигуру и длинные ноги.

Анастасия Конопля
Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/iamkotik

Стильный образ мгновенно собрал многочисленные восторженные комментарии.

Ефим и Анастасия Конопля начали встречаться в конце 2020 года, а поженились в марте 2022-го. Пара воспитывает дочь.

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Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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