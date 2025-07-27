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Главная Спорт Футболист сборной Украины удивил любимую подарком — фото

Футболист сборной Украины удивил любимую подарком — фото

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 12:04
Ефим Конопля растрогал жену подарком перед матчем Шахтера с Бешикташем
Ефим и Анастасия Конопли. Фото: instagram.com/iamkotikk

Правый защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля сейчас готовится к ответному матчу второго раунда квалификационного раунда Лиги Европы против "Бешикташа". При этом, он не забыл о своей жене Анастасии.

Возлюбленная футболиста получила подарок от игрока, о чем она сообщила в Instagram.

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Анастасия поделилась снимком с огромной корзиной красных роз. К фото она добавила красноречивую романтическую подпись: "Любовь требует действий".

Анастасия Конопля
Букет цветов от Ефима Конопли. Фото: instagram.com/iamkotikk
Анастасия Конопля
Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk
Анастасия Конопля
Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Вероятно, своей подписью она намекнула, что для нее важны поступки, а не только слова. Романтический пост Анастасии собрал много положительных отзывов.

Отметим, что пара поженилась в 2022 году, а впоследствии у них родилась дочь.

Конопля в сезоне 2024/2025 провел 29 матчей и отдал три результативные передачи. После прихода на должность главного тренера Арды Турана Ефим вернулся в стартовый состав команды.

Напомним, в сети показали видео поединков сыновей Александра Усика по дзюдо.

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футбол ФК Шахтер жены футболистов Ефим Конопля Анастасия Конопля
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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