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Головна Спорт Футболіст збірної України здивував кохану подарунком — фото

Футболіст збірної України здивував кохану подарунком — фото

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 12:04
Юхим Конопля зворушив дружину подарунком перед матчем Шахтаря з Бешикташем
Юхим та Анастасія Коноплі. Фото: instagram.com/iamkotikk

Правий захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Юхим Конопля наразі готується до матчі-відповіді другого раунду кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти "Бешикташу". При цьому, він не забув про свою дружину Анастасію.

Кохана футболіста отримала подарунок від гравця, про що вона повідомила в Instagram.

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Подарунок для коханої Коноплі

Анастасія поділилася знімком із величезним кошиком червоних троянд. До фото вона додала промовистий романтичний підпис: "Кохання потребує дій".

Анастасия Конопля
Букет квітів від Юхима Коноплі. Фото: instagram.com/iamkotikk
Анастасия Конопля
Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk
Анастасия Конопля
Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Ймовірно, своїм підписом вона натякнула, що для неї важливі вчинки, а не лише слова. Романтичний пост Анастасії зібрав багато позитивних відгуків.

Зазначимо, що пара одружилася у 2022 році, а згодом у них народилася донька.

Конопля в сезоні 2024/2025 провів 29 матчів і віддав три результативні передачі. Після приходу на посаду головного тренера Арди Турана Юхим повернувся у стартовий склад команди.

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футбол ФК Шахтар дружини футболістів Юхим Конопля Анастасія Конопля
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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