Юхим Конопля зворушив дружину подарунком перед матчем Шахтаря з Бешикташем

Футболіст збірної України здивував кохану подарунком — фото
Правий захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Юхим Конопля наразі готується до матчі-відповіді другого раунду кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти "Бешикташу". При цьому, він не забув про свою дружину Анастасію.
Кохана футболіста отримала подарунок від гравця, про що вона повідомила в Instagram.
Подарунок для коханої Коноплі
Анастасія поділилася знімком із величезним кошиком червоних троянд. До фото вона додала промовистий романтичний підпис: "Кохання потребує дій".
Ймовірно, своїм підписом вона натякнула, що для неї важливі вчинки, а не лише слова. Романтичний пост Анастасії зібрав багато позитивних відгуків.
Зазначимо, що пара одружилася у 2022 році, а згодом у них народилася донька.
Конопля в сезоні 2024/2025 провів 29 матчів і віддав три результативні передачі. Після приходу на посаду головного тренера Арди Турана Юхим повернувся у стартовий склад команди.
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