Дружина Юхима Коноплі підкорила тенісні корти гарячим образом

Дружина гравця збірної України підкорила корти своєю фігурою
Правий захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Юхим Конопля активно готується до протистояння з "Панатінаїкосом" у кваліфікації в Лігу Європи. Водночас його дружина Анастасія підкорює корти.
Про візит на тенісні корти Анастаія повідомила в Instagram.
Анастасія активно веде сторінку в Instagram, на яку вже підписалося 24,3 тисячі фоловерів.
Новий образ дружини Коноплі
Анастасія активно підтримує фізичну форму, тренуючись не тільки в тренажерному залі та поряд з тренером зі стретчингу, але й на відкритому повітрі.
Конопля цього разу відвідала тенісні корти, де з’явилася у витонченому чорно-білому спортивному аутфіті, який підкреслив її струнку фігуру та довгі ноги.
Стильний образ миттєво зібрав численні захоплені коментарі.
Юхим і Анастасія Конопля почали зустрічатися наприкінці 2020 року, а одружилися в березні 2022-го. Пара виховує доньку.
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