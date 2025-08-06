Дружина Юхима Коноплі підкорила тенісні корти гарячим образом

Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Правий захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Юхим Конопля активно готується до протистояння з "Панатінаїкосом" у кваліфікації в Лігу Європи. Водночас його дружина Анастасія підкорює корти.

Про візит на тенісні корти Анастаія повідомила в Instagram.

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Новий образ дружини Коноплі

Анастасія активно підтримує фізичну форму, тренуючись не тільки в тренажерному залі та поряд з тренером зі стретчингу, але й на відкритому повітрі.

Конопля цього разу відвідала тенісні корти, де з’явилася у витонченому чорно-білому спортивному аутфіті, який підкреслив її струнку фігуру та довгі ноги.

Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/iamkotik

Стильний образ миттєво зібрав численні захоплені коментарі.

Юхим і Анастасія Конопля почали зустрічатися наприкінці 2020 року, а одружилися в березні 2022-го. Пара виховує доньку.

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