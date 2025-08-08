Видео
Невероятно горячая девушка игрока УПЛ, ставшая звездой в сети

Невероятно горячая девушка игрока УПЛ, ставшая звездой в сети

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 08:20
Как выглядит горячая героиня вирусного видео с матча Заря-ЛНЗ — фото
Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

Первый тур УПЛ запомнился не футбольными матчами. Пользователям глобальной сети больше понравилось видео с трибун матча "Заря" - ЛНЗ, где игрок "Колоса" Даниил Алефиренко попросил свою возлюбленную Яну Андрущенко застегнуть пуговицу, чтобы прикрыть свою пышную грудь.

Видео стало вирусным, а Яна проснулась знаменитой, сообщил портал Новини.LIVE.

A post shared by @yddanilovaa

Яна была популярной в Instagram и до этого момента, но это добавило ей подписчиков. Сейчас у девушки их 35,5 тысяч.

Одна из самых красивых в украинском футболе

Андрущенко имеет идеальное тело, потому что уже давно занимается спортом и выступает на турнирах по бодибилдингу в фитнес-категориях.

Яна Андрущенко
Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

Грудь, которую закрывал Олефиренко, у Яны не естественная, о чем она сама признавалась в своих соцсетях. Девушка в свое время похудела на 25 кг и ей была необходима коррекция.

Яна Андрущенко
Андрущенко о своей груди. Фото: скриншот

Также Яна не стесняется выкладывать в соцсетях свои горячие фото в купальниках. Если бы Алефиренко вел себя в привычной жизни как на матче "Заря" - ЛНЗ, то просил бы свою девушку удалить страницу в Instagram.

Напомним, ранее жена игрока сборной Украины покорила сеть своими фото.

Невеста игрока "Динамо" Владислава Супряги показала всем свои формы.

футбол Колос УПЛ жены футболистов Даниил Алефиренко
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
