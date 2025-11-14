Відео
Спорт

Головна Спорт Голанн вивів Норвегію на ЧС уперше за 28 років

Голанн вивів Норвегію на ЧС уперше за 28 років

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 13:01
Оновлено: 12:55
Голанн вивів Норвегію на ЧС уперше за 28 років та побив рекорд Мбаппе
Ерлінг Голанн святкує перемогу. Фото: Reuters/Fredrik Varfjell

Форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанн встановив чергове історичне досягнення. Він допоміг збірній Норвегії практично забронювати місце на чемпіонаті світу 2026.

Голанн оформив дубль у матчі зі збірною Естонії, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Збірна Норвегії опинилася за крок від того, щоб виграти групу I у відборі на Кубок Світу. Після перемоги над Естонією (4:1) підопічні Столе Сольбаккена набрали 21 очко. На другому місці йде Італія з 15 балами в активі.

Досягнення Голанна

Головний голеадор збірної Норвегії оформив дубль у ворота Естонії. Ще два голи записав на свій рахунок нападник "Атлетіко" Александр Серлот. Таким чином Ерлінг Голанн забив уже 53 голи за національну команду та повторив досягнення Кіліана Мбаппе. Але французу знадобилося для цього 93 матчі, а норвежцю — лише 47 поєдинків.

Эрлинг Холанн
Ерлінг Голанн забиває гол. Фото: Reuters/Fredrik Varfjell

У вирішальному матчі за перше місце у квінтеті Італія прийме Норвегію в Мілані. У "скуадри адзурри" є ще матч у запасі. У теорії вона може обійти підопічних Сольбаккена в турнірній таблиці, але для цього італійцям треба забити норвежцям в очному поєдинку не менше 9 голів. 

Нагадаємо, того ж вечора Кріштіану Роналду відзначився негативним досягненням, яке сталося з ним уперше в кар'єрі.

А Ілля Забарний одночасно повторив рекорд Олександра Зінченка та став найгіршим гравцем у матчі проти Франції.

Збірна України з футзалу впевнено розгромила "триколірних", подавши позитивний приклад команді Сергія Реброва.

спорт Норвегія футбол Ерлінг Холанд ЧС-2026 з футболу
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
