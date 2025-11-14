Холанн вывел Норвегию на ЧМ впервые за 28 лет и побил рекорд Мбаппе

Холанн вывел Норвегию на ЧМ впервые за 28 лет
Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн установил очередное историческое достижение. Он помог сборной Норвегии практически забронировать место на чемпионате мира 2026.
Холанн оформил дубль в матче со сборной Эстонии, сообщает портал Новини.LIVE.
Сборная Норвегии оказалась в шаге от того, чтобы выиграть группу I в отборе на Кубок Мира. После победы над Эстонией (4:1) подопечные Столе Сольбаккена набрали 21 очко. На втором месте идет Италия с 15 баллами в активе.
Достижение Холанна
Главный голеадор сборной Норвегии оформил дубль в ворота Эстонии. Еще два гола записал на свой счет нападающий "Атлетико" Александр Серлот. Таким образом Эрлинг Холанн забил уже 53 гола за национальную команду и повторил достижение Килиана Мбаппе. Но французу понадобилось для этого 93 матча, а норвежцу — только 47 поединков.
В решающем матче за первое место в квинтете Италия примет Норвегию в Милане. У "скуадры адзурры" есть еще матч в запасе. В теории она может обойти подопечных Сольбаккена в турнирной таблице, но для этого итальянцам надо забить норвежцам в очном поединке не менее 9 голов.
Напомним, в тот же вечер Криштиану Роналду отличился негативным достижением, которое произошло с ним впервые в карьере.
А Илья Забарный одновременно повторил рекорд Александра Зинченко и стал худшим игроком в матче против Франции.
Сборная Украины по футзалу уверенно разгромила "трехцветных", подав положительный пример команде Сергея Реброва.
Читайте Новини.LIVE!