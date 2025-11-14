Холанн вывел Норвегию на ЧМ впервые за 28 лет и побил рекорд Мбаппе

Эрлинг Холанн празнует победу. Фото: Reuters/Fredrik Varfjell

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн установил очередное историческое достижение. Он помог сборной Норвегии практически забронировать место на чемпионате мира 2026.

Холанн оформил дубль в матче со сборной Эстонии, сообщает портал Новини.LIVE.

Сборная Норвегии оказалась в шаге от того, чтобы выиграть группу I в отборе на Кубок Мира. После победы над Эстонией (4:1) подопечные Столе Сольбаккена набрали 21 очко. На втором месте идет Италия с 15 баллами в активе.

Достижение Холанна

Главный голеадор сборной Норвегии оформил дубль в ворота Эстонии. Еще два гола записал на свой счет нападающий "Атлетико" Александр Серлот. Таким образом Эрлинг Холанн забил уже 53 гола за национальную команду и повторил достижение Килиана Мбаппе. Но французу понадобилось для этого 93 матча, а норвежцу — только 47 поединков.

Эрлинг Холанн забивает гол. Фото: Reuters/Fredrik Varfjell

В решающем матче за первое место в квинтете Италия примет Норвегию в Милане. У "скуадры адзурры" есть еще матч в запасе. В теории она может обойти подопечных Сольбаккена в турнирной таблице, но для этого итальянцам надо забить норвежцам в очном поединке не менее 9 голов.

