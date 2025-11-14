Видео
Холанн вывел Норвегию на ЧМ впервые за 28 лет

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 13:01
обновлено: 12:55
Холанн вывел Норвегию на ЧМ впервые за 28 лет и побил рекорд Мбаппе
Эрлинг Холанн празнует победу. Фото: Reuters/Fredrik Varfjell

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн установил очередное историческое достижение. Он помог сборной Норвегии практически забронировать место на чемпионате мира 2026.

Холанн оформил дубль в матче со сборной Эстонии, сообщает портал Новини.LIVE

Сборная Норвегии оказалась в шаге от того, чтобы выиграть группу I в отборе на Кубок Мира. После победы над Эстонией (4:1) подопечные Столе Сольбаккена набрали 21 очко. На втором месте идет Италия с 15 баллами в активе. 

Достижение Холанна 

Главный голеадор сборной Норвегии оформил дубль в ворота Эстонии. Еще два гола записал на свой счет нападающий "Атлетико" Александр Серлот. Таким образом Эрлинг Холанн забил уже 53 гола за национальную команду и повторил достижение Килиана Мбаппе. Но французу понадобилось для этого 93 матча, а норвежцу — только 47 поединков. 

Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн забивает гол. Фото: Reuters/Fredrik Varfjell

В решающем матче за первое место в квинтете Италия примет Норвегию в Милане. У "скуадры адзурры" есть еще матч в запасе. В теории она может обойти подопечных Сольбаккена в турнирной таблице, но для этого итальянцам надо забить норвежцам в очном поединке не менее 9 голов. 

Напомним, в тот же вечер Криштиану Роналду отличился негативным достижением, которое произошло с ним впервые в карьере. 

А Илья Забарный одновременно повторил рекорд Александра Зинченко и стал худшим игроком в матче против Франции. 

Сборная Украины по футзалу уверенно разгромила "трехцветных", подав положительный пример команде Сергея Реброва. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
