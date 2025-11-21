Видео
Швеция сделала Украине странное предложение перед матчем плей-офф

Швеция сделала Украине странное предложение перед матчем плей-офф

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 20:15
обновлено: 20:26
Швеция предложила Украине провести полуфинал плей-офф на своем стадионе
Сборная Швеции по футболу. Фото: Reuters

Сборная Украины должна сыграть в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026 против команды Швеции. Матчи должны были пройти в Польше, но сине-желтые отказались от этой идеи, поскольку в финале могли бы сыграть с Польшей.

В Швеции решили странно помочь Украине с домашней ареной, сообщил портал GP.

Читайте также:
Сборная Швеции по футболу
Сборная Швеции по футболу. Фото: Reuters

Матч может пройти на территории соперника

Игра полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2026 между Украиной и Швецией, которая запланирована на 26 марта, могла бы состояться на территории соперника. Об этом рассказал директор сборной Швеции Стефан Петтерссон.

По словам Петтерссона, он уже сообщил украинской делегации о возможности принять матч с участием Украины.

Функционер считает, что Украина имеет значительные трудности с выбором арены для домашних матчей, поскольку постоянно вынуждена менять страны для проведения поединков. Петтерссон отметил, что шведская сторона не будет возражать, если украинцы официально попросят провести матч на их стадионе.

ФИФА требует определить место проведения до среды, однако Швеция допускает, что из-за сложных обстоятельств Украина может получить несколько дополнительных дней. Окончательное решение — за УАФ, которая должна предоставить список доступных стадионов и выбрать город для проведения матча.

Напомним, в "ПСЖ" признали провальным трансфер украинского защитника Ильи Забарного.

В "Роме" приняли решение о продаже украинского футболиста Артема Довбика.

футбол Сборная Украины по футболу Швеция ЧМ-2026 по футболу Сборная Швеции по футболу
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
