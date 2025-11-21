Швеция предложила Украине провести полуфинал плей-офф на своем стадионе

Сборная Швеции по футболу. Фото: Reuters

Сборная Украины должна сыграть в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026 против команды Швеции. Матчи должны были пройти в Польше, но сине-желтые отказались от этой идеи, поскольку в финале могли бы сыграть с Польшей.

В Швеции решили странно помочь Украине с домашней ареной, сообщил портал GP.

Матч может пройти на территории соперника

Игра полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2026 между Украиной и Швецией, которая запланирована на 26 марта, могла бы состояться на территории соперника. Об этом рассказал директор сборной Швеции Стефан Петтерссон.

По словам Петтерссона, он уже сообщил украинской делегации о возможности принять матч с участием Украины.

Функционер считает, что Украина имеет значительные трудности с выбором арены для домашних матчей, поскольку постоянно вынуждена менять страны для проведения поединков. Петтерссон отметил, что шведская сторона не будет возражать, если украинцы официально попросят провести матч на их стадионе.

ФИФА требует определить место проведения до среды, однако Швеция допускает, что из-за сложных обстоятельств Украина может получить несколько дополнительных дней. Окончательное решение — за УАФ, которая должна предоставить список доступных стадионов и выбрать город для проведения матча.

