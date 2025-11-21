Відео
Головна Спорт Швеція зробила Україні дивну пропозицію перед матчем плей-оф

Швеція зробила Україні дивну пропозицію перед матчем плей-оф

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 20:15
Оновлено: 20:26
Швеція запропонувала Україні провести півфінал плей-оф на своєму стадіоні
Збірна Швеції з футболу. Фото: Reuters

Збірна України має зіграти в півфіналі плей-оф відбору на ЧС-2026 проти команди Швеції. Матчі мали пройти в Польщі, але синьо-жовті відмовились від цієї ідеї, оскільки в фіналі могли б зіграти з Польщею.

У Швеції вирішили дивно допомогти Україні з домашньою ареною, повідомив портал GP.

Сборная Швеции по футболу
Збірна Швеції з футболу. Фото: Reuters

Матч може пройти на території суперника

Гра півфіналу плей-оф кваліфікації ЧС-2026 між Україною та Швецією, яка запланована на 26 березня, могла б відбутися на території суперника. Про це розповів директор збірної Швеції Стефан Петтерссон.

За словами Петтерссона, він уже повідомив українській делегації про можливість прийняти матч за участю України.

Функціонер вважає, що Україна має значні труднощі з вибором арени для домашніх матчів, оскільки постійно змушена змінювати країни для проведення поєдинків. Петтерссон зазначив, що шведська сторона не заперечуватиме, якщо українці офіційно попросять провести матч на їхньому стадіоні.

ФІФА вимагає визначити місце проведення до середи, однак Швеція допускає, що через складні обставини Україна може отримати кілька додаткових днів. Остаточне рішення — за УАФ, яка має надати список доступних стадіонів та обрати місто для проведення матчу.

Нагадаємо, у "ПСЖ" визнали провальним трансфер українського захисника Іллі Забарного.

У "Ромі" ухвалили рішення щодо продажу українського футболіста Артема Довбика.

футбол Збірна України з футболу Швеція ЧС-2026 з футболу Збірна Швеції з футболу
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
