У ПСЖ розчаровані Іллею Забарним і шукають нового центрального захисника

У французькому "ПСЖ" незадоволені формою українського центрального захисника Іллі Забарного. Гравець майже в кожному матчі робить результативні помилки.

Після вимоги головного тренера Луїса Енріке в "ПСЖ" почали шукати нового гравця, повідомив портал Vipsg.

Забарний близький до лавки запасних

"ПСЖ" розпочав формувати список цілей на літнє трансферне вікно, і один із пріоритетів — новий центральний захисник.

За інформацією джерела, керівництво та тренерський штаб залишаються незадоволені грою Забарного, якого придбали за 66 млн євро.

У Парижі вважають, що футболіст поки не виправдав інвестицій, оскільки йому бракує стабільності, концентрації та досвіду на найвищому рівні, а його адаптація до вимог Луїса Енріке просувається повільніше, ніж очікували.

Через проблеми Забарного Енріке наполягає на підписанні нового центрального оборонця вже влітку. Головним кандидатом на підсилення став 25-річний універсал Маріо Хіл з "Лаціо" — вихованець "Реала", який може зіграти на різних позиціях у захисті.

На Хіла також претендують "Реал", "Інтер" та "Мілан".

