Маркевич відповів на складне запитання щодо збірної України

Руслан Маліновський бореться за м'яч. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич похвалив команду Сергія Реброва за самовіддачу в останньому турі відбору на ЧС-2026. "Синьо-жовті" обіграли Ісландію з рахунком 2:0.

Маркевич заявив, що цей тріумф був необхідний усім уболівальникам національної команди, повідомляє Meta.

Мирон Маркевич вважає, що футболісти збірної України грали з хорошим настроєм та самовідданістю. Підопічні Сергія Реброва не здавалися до самого кінця, навіть коли залишалося грати всього 10 хвилин, а рахунок так й не було відкрито.

Микола Матвієнко та Іван Калюжний. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Маркевич назвав секрет успіху збірної України

Колишній тренер національної команди вважає складним питанням проблему стабільності "синьо-жовтих", які далеко не в кожному матчі діють так, як з Ісландією. На думку Маркевича, на рівень виступів збірної України впливають багато чинників.

"Одне можна сказати, що за такої гри, незалежно від результату, критика на адресу збірної якщо і буде, то мінімальна. Футболісти самі повинні розуміти, що це найвищий рівень і у футболці національної команди завжди повинна бути така самовіддача", — заявив Маркевич.

Жеребкування пар суперників для стикових матчів відбудеться наприкінці листопада 2025 року, а самі поєдинки відбудуться в березні 2026 року.

