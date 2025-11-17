Шевченко звернувся до збірної після виходу України в плей-оф відбору ЧС-2026

Андрій Шевченко. Фото: УАФ

Збірна України вийшла в плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2026. Для цього підопічні Сергія Реброва перемогли Ісландію з рахунком 2:0.

Після гри до команди звернувся президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко.

Шевченко звернувся до збірної України

Шевченко емоційно відреагував на успіх команди. Він привітав Сергія Реброва та футболістів із надважливою перемогою й наголосив, що збірна грала для всієї країни, віддаючи всі сили на полі.

Глава УАФ подякував уболівальникам за фантастичну атмосферу на стадіоні "Легії", і додав, що підтримка була відчутною від першої до останньої хвилини.

"Вітаю команду та головного тренера з перемогою! Україна здолала Ісландію й виборола право на матчі плей-оф. Сьогодні синьо-жовті грали для всієї України", — написав Шевченко.

Наразі збірна України на відстані двох матчів від виходу на чемпіонат світу вперше з 2006 року.

