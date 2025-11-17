Видео
Шевченко удивил своей реакцией на победу Украины

Шевченко удивил своей реакцией на победу Украины

Дата публикации 17 ноября 2025 06:30
обновлено: 04:14
Шевченко обратился к сборной после выхода Украины в плей-офф отбора ЧМ-2026
Андрей Шевченко. Фото: УАФ

Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации чемпионата мира-2026. Для этого подопечные Сергея Реброва победили Исландию со счетом 2:0.

После игры к команде обратился президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко.

Шевченко обратился к сборной Украины

Шевченко эмоционально отреагировал на успех команды. Он поздравил Сергея Реброва и футболистов со сверхважной победой и подчеркнул, что сборная играла для всей страны, отдавая все силы на поле.

Глава УАФ поблагодарил болельщиков за фантастическую атмосферу на стадионе "Легии", и добавил, что поддержка была ощутимой от первой до последней минуты.

"Поздравляю команду и главного тренера с победой! Украина одолела Исландию и завоевала право на матчи плей-офф. Сегодня сине-желтые играли для всей Украины", — написал Шевченко.

Сейчас сборная Украины на расстоянии двух матчей от выхода на чемпионат мира впервые с 2006 года.

Напомним, лидеру сборной Украины Илье Забарному покорилось важное достижение.

Норвежская звезда футбола Эрлинг Холанн вывел свою сборную на чемпионат мира-2026 — впервые за почти 28 лет.

УАФ футбол Сборная Украины по футболу Андрей Шевченко Исландия ЧМ-2026 по футболу
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
