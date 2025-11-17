Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и признал провальные моменты

Арнар Гуннлейгсон. Фото: Reuters

Сборная Украины в шестом туре отбора на чемпионат мира-2026 победила Исландию. Победа позволила команде Сергея Реброва финишировать вторыми в группе и выйти в плей-офф квалификации.

После игры главный тренер Исландии Арнар Гуннлейґсон прокомментировал поражение.

Исландцы удивлены поражением

По словам Гуннлейгсона, они почти до 80-й минуты сдерживали атаки украинцев и действовали компактно, но две ошибки в конце встречи стали фатальными.

Наставник признал, что оба мяча Украины были качественно выполнены, однако с позиции Исландии — это провал в ключевых эпизодах.

Гуннлейґсон отметил, что проблема потери концентрации в конце матчей является типичной для исландского футбола и снова проявилась как в первом, так и во втором тайме.

Также тренер признал, что поражение было очень болезненным, хотя он и знает, что спорт иногда жесток.

"Я поздравляю Украину с победой и выходом дальше. Мы должны принять этот результат. Конечно, проигрывать больно. Но это спорт. Завтра мы проснемся сильнее и будем двигаться дальше", — сказал Гуннлейгсон.

