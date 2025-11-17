Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Главный тренер Исландии нашел причину поражения от Украины

Главный тренер Исландии нашел причину поражения от Украины

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 03:20
обновлено: 03:20
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и признал провальные моменты
Арнар Гуннлейгсон. Фото: Reuters

Сборная Украины в шестом туре отбора на чемпионат мира-2026 победила Исландию. Победа позволила команде Сергея Реброва финишировать вторыми в группе и выйти в плей-офф квалификации.

После игры главный тренер Исландии Арнар Гуннлейґсон прокомментировал поражение.

Реклама
Читайте также:

Исландцы удивлены поражением

По словам Гуннлейгсона, они почти до 80-й минуты сдерживали атаки украинцев и действовали компактно, но две ошибки в конце встречи стали фатальными.

Наставник признал, что оба мяча Украины были качественно выполнены, однако с позиции Исландии — это провал в ключевых эпизодах.

Гуннлейґсон отметил, что проблема потери концентрации в конце матчей является типичной для исландского футбола и снова проявилась как в первом, так и во втором тайме.

Также тренер признал, что поражение было очень болезненным, хотя он и знает, что спорт иногда жесток.

"Я поздравляю Украину с победой и выходом дальше. Мы должны принять этот результат. Конечно, проигрывать больно. Но это спорт. Завтра мы проснемся сильнее и будем двигаться дальше", — сказал Гуннлейгсон.

Напомним, вице-капитан национальной сборной Украины Илья Забарный установил уникальное достижение.

Норвежский бомбардир Эрлинг Холанн вывел свою сборную на чемпионат мира-2026.

футбол Сборная Украины по футболу Исландия ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации