Тренер Ісландії пояснив поразку від України та визнав провальні моменти

Збірна України в шостому турі відбору на чемпіонат світу-2026 перемогла Ісландію. Перемога дозволила команді Сергія Реброва фінішувати другими в групі та вийти в плей-оф кваліфікації.

Після гри головний тренер Ісландії Арнар Ґуннлейґсон прокоментував поразку.

Ісландці здивовані поразкою

За словами Ґуннлейґсона, вони майже до 80-ї хвилини стримували атаки українців та діяли компактно, але дві помилки наприкінці зустрічі стали фатальними.

Наставник визнав, що обидва м’ячі України були якісно виконані, однак з позиції Ісландії — це провал у ключових епізодах.

Ґуннлейґсон зазначив, що проблема втрати концентрації наприкінці матчів є типовою для ісландського футболу та знову проявилася як у першому, так і в другому таймі.

Також тренер визнав, що поразка була дуже болючою, хоча він й знає, що спорт інколи жорстокий.

"Я вітаю Україну з перемогою і виходом далі. Ми маємо прийняти цей результат. Звісно, програвати боляче. Але це спорт. Завтра ми прокинемося сильнішими і будемо рухатися далі", — сказав Ґуннлейґсон.

