Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Головний тренер Ісландії знайшов причину поразки від України

Головний тренер Ісландії знайшов причину поразки від України

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 03:20
Оновлено: 03:20
Тренер Ісландії пояснив поразку від України та визнав провальні моменти
Арнар Ґуннлейґсон. Фото: Reuters

Збірна України в шостому турі відбору на чемпіонат світу-2026 перемогла Ісландію. Перемога дозволила команді Сергія Реброва фінішувати другими в групі та вийти в плей-оф кваліфікації.

Після гри головний тренер Ісландії Арнар Ґуннлейґсон прокоментував поразку.

Реклама
Читайте також:

Ісландці здивовані поразкою

За словами Ґуннлейґсона, вони майже до 80-ї хвилини стримували атаки українців та діяли компактно, але дві помилки наприкінці зустрічі стали фатальними.

Наставник визнав, що обидва м’ячі України були якісно виконані, однак з позиції Ісландії — це провал у ключових епізодах.

Ґуннлейґсон зазначив, що проблема втрати концентрації наприкінці матчів є типовою для ісландського футболу та знову проявилася як у першому, так і в другому таймі.

Також тренер визнав, що поразка була дуже болючою, хоча він й знає, що спорт інколи жорстокий.

"Я вітаю Україну з перемогою і виходом далі. Ми маємо прийняти цей результат. Звісно, програвати боляче. Але це спорт. Завтра ми прокинемося сильнішими і будемо рухатися далі", — сказав Ґуннлейґсон.

Нагадаємо, віцекапітан національної збірної України Ілля Забарний встановив унікальне досягнення.

Норвезький бомбардир Ерлінг Голанн вивів свою збірну на чемпіонат світу-2026.

футбол Збірна України з футболу Ісландія ЧС-2026 з футболу чемпіонат світу
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації