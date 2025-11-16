Відео
Дата публікації: 16 листопада 2025 21:18
Оновлено: 21:24
Україна в кінці матчу вирвала перемогу над Ісландією і вийшла в плей-оф відбору
Матч Україна — Ісландія. Фото: Reuters

В Польщі збірна України  зіграла фінальний матч кваліфікації чемпіонату світу-2026. Суперником підопічних Сергія Реброва в матчі за плей-оф була команда Ісландії.

Україна перемогла з рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Украина — Исландия
Владислав Ванат не зміг забити. Фото: Reuters

Як Україна зіграла проти Ісландії

З перших хвилин матчу Україна грала дуже активно. Іноді це виливалося у сумбур, але після 15 хвилин команді вдалося краще налагодити інтенсивність гри.

Попри перевагу в грі, підопічні Реброва не могли створити хороші моменти для удару. Лише раз ініціативу взяв на себе Віктор Циганков і пробив у перекладину.

Украина — Исландия
Уболівальники Ісландії. Фото: Reuters

У другому таймі Україна вже не могла грати настільки інтенсивно, як у першому, і гра вирівнялася. Однак паритет тривав перші 20 хвилин, після чого ісландці почали часто грати в глухій обороні.

Ісландці в захисті діяли дуже впевнено до моменту, коли Ребров не вирішив замінити Руслана Маліновського на Олексія Гуцуляка.

Після виходу на поле гравець "Полісся" вивів Україну в плей-оф кваліфікації ЧС-2026.

Украина — Исландия
Віталій Миколенко багато боровся. Фото: Reuters

На 83-й хвилині Циганков виконав подачу з кутового на ближню штангу, де Гуцуляк виграв боротьбу та скинув м’яч на дальню стійку. Там опинився Олександр Зубков, який пробив у пустий кут воріт — 1:0.

Після голу Україна перейшла до глибокого захисту і змусила ісландців відкривати зони для контратак.

Украина — Исландия
Роман Яремчук пробив після стандарту. Фото: Reuters

У компенсований час Гуцуляк сам став автором голу. Він прорвався правим флангом і завдав потужного удару з дальньої дистанції. Після рикошету м’яч дезорієнтував воротаря та опинився у сітці — 2:0.

Українці завершили матч упевнено, а Гуцуляк став головним героєм кінцівки, взявши безпосередню участь в обох результативних епізодах.

Україна — Ісландія — 2:0

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Нагадаємо, центральний захисник збірної України Ілля Забарний встановив рекорд національної команди.

Кращий бомбардир сезону Ерлінг Голанн вивів збірну Норвегії на чемпіонат світу.

футбол Збірна України з футболу Ісландія Сергій Ребров ЧС-2026 з футболу
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
