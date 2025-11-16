Україна оголосила склад на вирішальний матч з Ісландією у відборі ЧС-2026

Сергій Ребров. Фото: УАФ

У шостому турі кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірна України в Польщі протистоятиме Ісландії. Підопічним Сергія Реброва потрібна лише перемога.

Перед грою в УАФ опублікували склад на гру.

Ребров зіграє основним складом

На відміну від матчі проти Франції Ребров повернувся до схеми 4-5-1 та випустив гравців, яких частіше називають основними в матчі.

У воротах очікувано зіграє Анатолій Трубін. В центрі захисту Ілля Забарний повернувся в пару до Миколи Матвієнка. Зліва в захисті гратиме Віталій Миколенко, а справа Юхим Конопля.

В опорну зону повернувся Іван Калюжний, а вище від нього розмістять Єгора Ярмолюка та Руслана Маліновського.

На флангах півзахисту гратимуть Віктор Циганков та Олександр Зубков. На позиції центрального нападника Владислав Ванат замінив Романа Яремчука.

Нагадаємо, футболіст "ПСЖ" Ілля Забарний встановив рекорд у грі проти Франції.

