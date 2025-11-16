Мілевський спрогнозував перемогу України над Ісландією у відборі ЧС

Артем Мілевський. Фото: кадр з відео

Збірна України з футболу 16 листопада зіграє вирішальний матч у відборі на чемпіонат світу-2026. Команда Сергія Реброва може потрапити плей-оф лише у випадку перемоги.

Про матч України з Ісландією висловився в коментарі Sport-Express.ua колишній гравець синьо-жовтих Артем Мілевський.

Реклама

Читайте також:

Збірна України. Фото: УАФ

Мілевський очікує на перемогу

Колишній форвард "Динамо" вважає, що Сергій Ребров цілеспрямовано зберігав сили основних футболістів у матчі з Францією.

Мілевський окремо відзначив, що травма Георгія Судакова стала великим ударом для збірної, адже півзахисник провів надзвичайно інтенсивний сезон.

Говорячи про тактику, Артем наголосив, що Україні потрібно діяти спокійно й упевнено, постійно тиснути на суперника й не боятися бити по воротах. Він нагадав, що українці вже перемагали Ісландію на виїзді, а в Польщі гратимуть за підтримки великої кількості своїх уболівальників.

За словами Артема, у збірній достатньо виконавців із хорошими ударами й досвідом гри в Європі, щоб забезпечити потрібний результат.

Мілевський спрогнозував перемогу України 2:0 або 2:1 і зізнався, що щиро мріє побачити національну команду на чемпіонаті світу у США.

Нагадаємо, український футболіст "ПСЖ" Ілля Забарний встановив цікаве досягнення у матчі з Францією.

Форвард Ерлінг Голанн вивів збірну Норвегії на довгоочікуваний чемпіонат світу.