Головна Спорт Маліновський розповів про тиск у збірній України

Маліновський розповів про тиск у збірній України

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 20:10
Оновлено: 20:58
Маліновський розкрив план збірної України на матч з Ісландією
Руслан Маліновський спілкується з журналістами. Кадр із відео

У Варшаві відбулася пресконференція наставника збірної України Сергія Реброва, який привів із собою півзахисника Руслана Маліновського. Вони відповіли на запитання про те, чи є у команди план на гру з Ісландією.

Українців влаштує тільки перемога в цьому поєдинку, "остров'янам" вистачить і нічиєї, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

Читайте також:

У неділю, 16 листопада, у Варшаві на стадіоні місцевої "Легії" збірна України прийме Ісландію. Початок зустрічі призначено на 19:00 за київським часом. "Синьо-жовті" набрали однакову кількість очок із суперником, але поступаються йому за різницею забитих та пропущених м'ячів.

Що Маліновський сказав про матч

Хавбек "Дженоа" став героєм першої зустрічі цих команд, у якій записав на свій рахунок дубль. Однак він розуміє, що зустріч у відповідь буде зовсім іншою за характером. Футболіст запевнив, що разом із партнерами по команді зробив висновки після першої гри, "синьо-жовті" намагатимуться не повторити колишні помилки.

Команда гранично заряджена на матч, усі розуміють, що для українців поєдинок буде як фінал. Особливу увагу буде приділено діям в обороні.

"Коли ти під тиском, то це дає більше відповідальності, стимулу, ти більше сконцентрований. Я багато таких матчів зіграв і за збірну, і за клуб. Коли був молодшим, то в таких ситуаціях переживав, було хвилювання. А зараз ти розумієш, що таких матчів у твоїй кар'єрі, можливо, залишилося мало. Та й узагалі, завжди краще грати на перемогу, а не на нічию", — пояснив Маліновський.

Нагадаємо, у мадридському "Реалі" ухвалили неоднозначне рішення щодо майбутнього голкіпера Андрія Луніна.

Футболіст "ПСЖ" Ілля Забарний провів невдалий матч за збірну України, але відзначився важливим досягненням.

А лідер "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанн виконав мрію вболівальників та майже вивів збірну Норвегії на ЧС.

спорт футбол Збірна України з футболу Руслан Маліновський ЧС-2026 з футболу
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
