Главная Спорт Малиновский рассказал о давлении в сборной Украины

Малиновский рассказал о давлении в сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 20:10
обновлено: 20:13
Малиновский раскрыл план сборной Украины на матч с Исландией
Руслан Малиновский общается с журналистами. Кадр из видео

В Варшаве состоялась пресс-конференция наставника сборной Украины Сергея Реброва, который привел с собой полузащитника Руслана Малиновского. Они ответили на вопрос о том, есть ли у команды план на игру с Исландией. 

Украинцев устроит только победа в этом поединке, "островитянам" хватит и ничьей, сообщает "Динамо Киев от Шурика". 

Читайте также:

В воскресенье, 16 ноября, в Варшаве на стадионе местной "Легии" сборная Украины примет Исландию. Начало встречи назначено на 19:00 по киевскому времени. "Сине-желтые" набрали одинаковое количество очков с соперником, но уступают ему по разнице забитых и пропущенных мячей. 

Что Малиновский сказал о матче 

Хавбек "Дженоа" стал героем первой встречи этих команд, в которой записал на свой счет дубль. Однако он понимает, что ответная встреча будет совсем другой по характеру. Футболист заверил, что вместе с партнерами по команде сделал выводы после первой игры, "сине-желтые" постараются не повторить прежние ошибки.

Команда предельно заряжена на матч, все понимают, что для украинцев поединок будет как финал. Особенное внимание будет уделено действиям в обороне. 

"Когда ты под давлением, то это дает больше ответственности, стимула, ты больше сконцентрирован. Я много таких матчей сыграл и за сборную, и за клуб. Когда был моложе, то в таких ситуациях переживал, было волнение. А сейчас ты понимаешь, что таких матчей в твоей карьере, возможно, осталось мало. Да и вообще, всегда лучше играть на победу, а не на ничью", — объяснил Малиновский. 

Напомним, в мадридском "Реале" приняли неоднозначное решение по поводу будущего голкипера Андрея Лунина. 

Футболист "ПСЖ" Илья Забарный провел неудачный матч за сборную Украины, но отметился важным достижением. 

А лидер "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн выполнил мечту болельщиков и почти вывел сборную Норвегии на ЧМ. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
