Реал удивил решением о будущем Лунина

Дата публикации 15 ноября 2025 19:01
обновлено: 18:57
Реал не отпустил Лунина в другой клуб, хотя не видит его в основе
Андрей Лунин в Мадриде. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Руководство мадридского "Реала" оказалось не готовым отпустить Андрея Лунина. Голкипер сборной Украины останется в команде в статусе резервного футболиста. 

На Лунина претендует один из итальянских клубов, сообщает DefensaCentral

Читайте также:

Команда Серии А "Парма" ищет вратаря после того, как травму получил очередной голкипер "крестоносцев". В итальянском клубе считают Андрея Лунина оптимальной кандидатурой на эту роль. "Парма" направила официальный запрос в Испанию. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин работает на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/

Что "Реал" ответил по поводу Лунина 

Однако мадридский клуб наотрез отказался отпускать украинского футболиста даже в аренду. В нынешнем сезоне Лунин провел рекордно низкое количество минут на поле с тех пор, как его перевели в первую команду. 

Несмотря на нынешний статус Лунина, "Реал" не хочет прощаться с вратарем. Тренер Хаби Алонсо рассчитывает на Андрея в случае, если получит травму основной голкипер Тибо Куртуа. Однако "Парма" все еще надеется переубедить руководство "королевского клуба". 

Напомним, бывший футболист "Реала" Лука Модрич может повторить рекорд Криштиану Роналду и Лионеля Месси. 

Трансферная цель "бланкос" Эрлинг Холанн впервые за практически 30 лет вывел сборную Норвегии на Мундиаль. 

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Андрей Лунин
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
