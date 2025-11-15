Реал не отпустил Лунина в другой клуб, хотя не видит его в основе

Андрей Лунин в Мадриде. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Руководство мадридского "Реала" оказалось не готовым отпустить Андрея Лунина. Голкипер сборной Украины останется в команде в статусе резервного футболиста.

На Лунина претендует один из итальянских клубов, сообщает DefensaCentral.

Команда Серии А "Парма" ищет вратаря после того, как травму получил очередной голкипер "крестоносцев". В итальянском клубе считают Андрея Лунина оптимальной кандидатурой на эту роль. "Парма" направила официальный запрос в Испанию.

Андрей Лунин работает на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/

Что "Реал" ответил по поводу Лунина

Однако мадридский клуб наотрез отказался отпускать украинского футболиста даже в аренду. В нынешнем сезоне Лунин провел рекордно низкое количество минут на поле с тех пор, как его перевели в первую команду.

Несмотря на нынешний статус Лунина, "Реал" не хочет прощаться с вратарем. Тренер Хаби Алонсо рассчитывает на Андрея в случае, если получит травму основной голкипер Тибо Куртуа. Однако "Парма" все еще надеется переубедить руководство "королевского клуба".

