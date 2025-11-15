Перес собрался уйти из Реала, это может создать проблемы клубу

Флорентино Перес и Килиан Мбаппе. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

В мадридском "Реале" могут произойти изменения, которые в состоянии изменить клуб до неузнаваемости. Президент "бланкос" Флорентино Перес собрался уйти в отставку.

Это решение было принято во время нынешнего сезона, сообщил инсайдер Пепе Альварес.

Срок полномочий Флорентино Переса в "Реале" завершится летом 2028-го года, однако 78-летний бизнесмен хочет покинуть клуб гораздо раньше, в конце нынешнего сезона. О причинах решения функционера ничего не известно, однако на них может косвенно указывать возраст одного из самых успешных деятелей в истории "королевского клуба".

Флорентино Перес и Жоан Лапорта. Фото: Reuters/Susana Vera

Эпоха Флорентино Переса

Президент "бланкос" хочет оформить переход власти мирно, без скандалов, и оставить в управлении клуба человека, который сможет вести "Реал" к новым успехам. Перес принял твердое решение, что его эра завершается вне зависимости от того, что ждет "бланкос" по итогам сезона.

Флорентино Перес впервые стал президентом "Реала" в 2000 году и оставался на этом посту шесть лет. Именно строительный магнат начал приводить в команду звезд мирового футбола, благодаря чему база болельщиков "королевского клуба" сильно увеличилась.

Во второй раз Перес стал главой столичного клуба в 2009 году. За время его правления мадридский "Реал" завоевал 37 трофеев, из них 7 — это Кубки чемпионов.

