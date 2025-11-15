Видео
Україна
Реалу грозит серьезная неприятность уже в следующем сезоне

Дата публикации 15 ноября 2025 16:35
обновлено: 16:34
Перес собрался уйти из Реала, это может создать проблемы клубу
Флорентино Перес и Килиан Мбаппе. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

В мадридском "Реале" могут произойти изменения, которые в состоянии изменить клуб до неузнаваемости. Президент "бланкос" Флорентино Перес собрался уйти в отставку. 

Это решение было принято во время нынешнего сезона, сообщил инсайдер Пепе Альварес. 

Читайте также:

Срок полномочий Флорентино Переса в "Реале" завершится летом 2028-го года, однако 78-летний бизнесмен хочет покинуть клуб гораздо раньше, в конце нынешнего сезона. О причинах решения функционера ничего не известно, однако на них может косвенно указывать возраст одного из самых успешных деятелей в истории "королевского клуба". 

Флорентино Перес
Флорентино Перес и Жоан Лапорта. Фото: Reuters/Susana Vera

Эпоха Флорентино Переса 

Президент "бланкос" хочет оформить переход власти мирно, без скандалов, и оставить в управлении клуба человека, который сможет вести "Реал" к новым успехам. Перес принял твердое решение, что его эра завершается вне зависимости от того, что ждет "бланкос" по итогам сезона. 

Флорентино Перес впервые стал президентом "Реала" в 2000 году и оставался на этом посту шесть лет. Именно строительный магнат начал приводить в команду звезд мирового футбола, благодаря чему база болельщиков "королевского клуба" сильно увеличилась. 

Во второй раз Перес стал главой столичного клуба в 2009 году. За время его правления мадридский "Реал" завоевал 37 трофеев, из них 7 — это Кубки чемпионов. 

Напомним, кандидат на трансфер в "Реал" Эрлинг Холанн добился впечатляющего успеха в сборной Норвегии. 

Защитник французского "ПСЖ" Илья Забарный стал самым молодым капитаном в истории сборной Украины, но испортил себе праздник. 

спорт футбол Реал Мадрид Флорентино Перес Испанская Ла Лига
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
