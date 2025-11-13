Анчелотти дал Хаби Алонсо совет по поводу Винисиуса

Карло Анчелотти в Бразилии. Фото: instagram.com/brasil/

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти дал характеристику звезде команды Винисиусу Жуниору. Наставник ответил, почему игрок не демонстрирует лидерские качества в "селесао".

Также Анчелотти разобрал проблемы Винисиуса в "Реале", сообщает Diario AS.

Реклама

Читайте также:

Карло Анчелотти признал, что Винисиус Жуниор не демонстрирует в сборной Бразилии тот уровень игры, как в свои лучшие сезоны в "Реале". Однако тренер считает, что с каждым матчем футболист становится все более незаменимым для национальной команды. Итальянский специалист не сомневается, что в будущем Винисиус станет для "селесао" такой звездой, как ждут болельщики.

Винисиус Жуниор на тренировке. Фото: instagram.com/brasil/

Проблемы Винисиуса в "Реале"

Также Анчелотти прокомментировал скандалы, которые сопровождают бразильца на клубном уровне в этом сезоне. Тренер считает, что на действиях Винисиуса могла сказаться разочарованность от того, что футболист не получил "Золотой мяч", хотя был главным претендентом на награду в этом году.

"Но он близок к оптимальной форме. Вини играет очень хорошо, он сконфигурирован, у него сильный характер. Этот футболист не зацикливается на своих ошибках или критике, которую получает. Он быстро смотрит вперед. Я уверен, что Вини прибудет на чемпионат мира в отличной форме", — заявил Анчелотти.

Тренер считает, что Винисиусу надо понять: его роль в "Реале" изменилась. Бразилец должен стать лидером не только на поле, но и в раздевалке.

Напомним, лондонский "Челси" ищет способ как можно быстрее вернуть на поле Михаила Мудрика.

Сразу восемь футболистов сборной Украины могут пропустить матч отбора на ЧМ-2026 против Исландии.

Накануне футзальная сборная Украины продемонстрировала пример успешной игры против Франции.